Kros tutkunları Bursa İnegöl'de buluşuyor

Türkiye’nin dört bir yanından Enduro tutkunları, İnegöl’de DOSTUM Tesislerinde buluşacak. 2 günlük kamplı organizasyonda kros tutkunu motosikletçiler hem İnegöl’ün doğasını keşfedecek hem de hazırlanan özel parkurda gösteri ve yarışmalarla İnegöllülere adrenalin dolu bir gün yaşayacak.BURSA (İGFA) - Eşsiz doğası ile önemli bir turizm merkezi olan İnegöl, hafta sonu bu güzellikleri keşfetmek isteyen kros tutkunlarını ağırlayacak. İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) organizasyonuyla İnegöllü motosiklet severlerin iş birliğinde yapılacak etkinlik, 1-2 Ekim tarihlerinde Yeniceköy Mahallesinde bulunan DOSTUM tesislerinde gerçekleştirilecek.

DOSTUM Tesislerinde Enduro buluşması için özel bir parkur hazırlandı. 02 Ekim Cumartesi günü toplanma ile başlayacak etkinlik, ardından arazide İnegöl’ün doğan güzellikleri içerisinde enduro turu ile devam edecek. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek kros tutkunları, motosikletleriyle İnegöl’ün doğasını keşfe çıkacak.

2 Ekim tarihinde ise vatandaşların da izleyebileceği DOSTUM tesislerinde hazırlanan parkurda gerçekleştirilecek gösteri ve yarışmalar olacak.