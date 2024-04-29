Konya basketbolda finale yürüyor
Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde play-off mücadelesi veren Konya Büyükşehir Belediyespor, play-off yarı finalinin ilk maçında Nazilli Belediyespor’u 76-59 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti Serinin ikinci maçı Perşembe günü Aydın’da oynanacak
Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde play-off mücadelesi veren Konya Büyükşehir Belediyespor, play-off yarı finalinin ilk maçında Nazilli Belediyespor’u 76-59 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı Perşembe günü Aydın’da oynanacak.KONYA (İGFA) - Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde (TB2L) Konya’yı temsil eden Büyükşehir Belediyespor, play-off’larda yarı finalin ilk maçında sahasında Nazilli Belediyespor’u konuk etti.
Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu misafir takım 21-19 önde kapattı. İkinci periyottan itibaren maça ağırlığını koyan Konya Büyükşehir Belediyespor ilk yarıyı 49-33, üçüncü periyodu 61-43 önde kapattı. Son çeyrekte de üstün oyununu sürdüren sarı siyahlı ekip, taraftarının desteğini de arkasına alarak maçtan 76-59 galip ayrılmayı bildi.
Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen Konya Büyükşehir Belediyespor, eşleşmenin ikinci maçında Perşembe günü Aydın’da rakibine konuk olacak. Konya temsilcisi bu maçı da kazanması durumunda finale yükselecek. Maçı Nazilli Belediyespor kazanırsa serinin üçüncü ve son maçı Konya’da oynayacak.
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