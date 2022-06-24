Kocaeli'de geleceğin yıldızları Nene Hatun'da yetişecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonuna uygun olarak inşa ettiği Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi kapılarını geleceğin yıldızlarına açtı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği bu kez Darıca bölgesi takımlarının ihtiyacı olan iki futbol sahasını hizmete açarak gösterdi.

Kocaeli’nin sporda da öncü bir kent olması noktasında başarılı çalışmalar yürüten Büyükşehir, tesis ve saha sıkıntısından dolayı maçlarını başka ilçelerde oynamak zorunda kalan Darıcalı kulüplere ‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonuna uygun muhteşem bir kompleks kazandırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Darıca Belediyesi ile birlikte çalışma yürüten Büyükşehir, Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi’ne 60x90 ve de 45x90 ebatlarında iki futbol sahası inşa etti.

FİFA standartlarına uygun hale getirilen iki sahanın dışında tribünleri yapan ve batı tribünün hemen yanına da sağlıklı yaşam için spor aletleri monte eden Büyükşehir, spor adına önemli bir hizmeti daha yerine getirdi. Soyunma odalarının da yer aldığı idari binanın yapımı ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlandı.

Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi’nden Darıca sınırları içerisinde faaliyet gösteren amatör kulüpler yararlanacak.

Buna göre Darıca Gençlerbirliği altyapısı, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, Darıca Martıspor, Darıca Türkeli Gençlikspor, Darıcaspor, Darıca Kale Bayramoğlu, Darıca Marmara Osmangazi ve Darıca Birlikspor, yeni yuvalarında geleceğin yıldızlarını yetiştirecek. Antrenmanlara başlayan ve tesisi şimdiden futbol panayırına çeviren kulüpler sunulan imkânlardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.