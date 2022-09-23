İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'ne bin kişi katılacak

Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri’nin 6’ıncısı Kozan ilçesi Faydalı Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Bin sporcu katılacak, toplam ödül 270 bin lira.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan Kaymakamlığı, Kozan Belediyesi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Adana Valiliği Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türk Güreş Vakfı Adana Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen organizasyonla ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi’nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez güreşlerle ilgili bilgi verdi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İSMET ATLI DÜNYAYA “TÜRK GİBİ KUVVETLİ” DEDİRTEN SPORCUMUZ

Adanalı İsmet Atlı’nın Türk sporu için çok önemli bir isim olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, “İsmet Atlı gibi üst seviyede uluslararası başarılara imza atan güreşçilerimiz yurt dışında şanlı bayrağımızı dalgalandıran, ‘Türk gibi kuvvetli’ dedirten sporcularımızdır. Ata sporumuz güreşe ilgiyi artırmak için çalışıyoruz. Bu yıl toplamda 270 bin lira ödül dağıtılacak. Geçen yıl 588 sporcunun mücadele ettiği güreşlere bu yıl bin civarında sporcu iştirak edecek. Güreş sporu adına bu denli katılımın olması çok sevindirici bir gelişme” dedi.

Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez de minder güreşlerine en yakın güreşin karakucak güreşleri olduğunu belirterek, karakucak güreşlerinin Türk güreş sporu için önem arz ettiğini açıkladı. Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a, ata sporu güreşe katkılarından dolayı plaket verdi. Toplantıya Gençlik Spor İl Müdürlüğü Sportif Organizasyonlar Şube Müdürü Caner Taymış, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer ve Büyükşehir bürokratları da katıldı…