Ege derbisinde zafer Manisa'nın

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Ege Derbisinde Pınar Karşıyaka engelini ortaya koyduğu üstün performansla 80-76 kazanmayı başardı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) ikinci yarının ilk maçında Pınar Karşıyaka ile karşılaştı. Karşılaşmayı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra MHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Metin Memiş, Ergün Aksoy, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de tribünde takip etti. İlk periyoda iyi başlayan taraf misafir takım Pınar Karşıyaka oldu. İlk periyot, 24-18’lik skorla konuk takımın üstünlüğü ile bitti. İkinci periyotta savunma dozajını artıran Potanın Tarzanları, hücumda da etkili olunca ilk yarıyı 43-41 önde kapattı.

Yeşil-beyazlılar ikinci yarıda da üstün olan taraftı

Üçüncü ve dördüncü periyotlarda zaman zaman farkı açan ancak rakibine yakalanan Potanın Tarzanları, son bölümde hata yapmadı ve Ege Derbisinde Pınar Karşıyaka’yı 80-76 mağlup ederek rövanşı da almış oldu. Bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanan Potanın Tarzanları, ligde ikinci yarıya galibiyetle başladı.

Skor Dağılımı

Meksikalı Yıldız isim Pako Cruz 20 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Troy Selim Şav 15 sayı, 8 ribaunt, Ricky Tarrant 14 sayı, 6 asist, 14 sayı, 7 ribauntla çift haneli skor ürettiler. Cecil Williams 6 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Erdi Gülaslan 6 sayı, 7 ribaunt, John Roberson da 5 sayı ile mücadeleyi tamamladı.