Çayırova Belediyesi 2. Lig’de şampiyon oldu

Çayırova Belediyesi, Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Final mücadelesinde, rakibi Kapaklıspor’u, son saniyede bulduğu basketle 85-84 mağlup etti ve 1. Lig’e şampiyon olarak yükseldi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi, Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde şampiyon oldu. Göreve geldiği günden bu yana spora ve sporcuya büyük yatırım yapan, Çayırova’yı bir spor şehri yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, yatırımları meyvesini vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl mücadele ettiği 3. Lig’den şampiyon olarak 2. Lig’e yükselen Çayırova Belediyesi, 2. Lig final karşılaşmasında Kapaklıspor’u yenerek, bu yılı da şampiyon olarak tamamladı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul Efendileri’ni mağlup ederek, 1. Lig’e yükselmeyi garantileyen Çayırova Belediyesi, bugün Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Kapaklıspor’la şampiyonluk mücadelesi verdi.

KUPA SON SANİYEDE GELDİ

Çayırovalı basketbol severlerin yalnız bırakmadığı temsilcimiz, ilk periyodu 20-15, maçın ilk devresini de 43-36 geride tamamladı. Üçüncü çeyrekte de işler Çayırova Belediyesi’nin istediği gibi gitmese de, maçın son çeyreğinde oyuna ağırlığını koyan temsilcimiz, farkı eritti ve rakibini yakaladı. Kıran kırana geçen mücadelenin son anları büyük heyecana sahne oldu. Son 6 saniyede hücum eden Çayırova Belediyesi, Kutay Akpulat’la basketi bulmayı başardı ve maçı 85-84 kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

ÇİFTÇİ, “İKİ YILDA İKİ KUPA”

Şampiyonluk mücadelesinde takımı yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maç sonunda da kaptan Serhat Uğur’la birlikte kupayı kaldırdı.

Kupa töreninin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Şampiyonuz, 2 yılda 2 kupa getirdik Çayırova’mıza. Basketbol takımımızı 2 yıl önce kurduk ve her iki senede de şampiyonluk kazandık. Şampiyonluk kazanarak 3. Lig’den 2. Lig’e çıktık ve bu sene de 2. Lig’den 1. Lig’e hamdolsun şampiyon olarak çıktık. Biz dedik ki Çayırova’mızı spor kenti yapacağız. İsteyen her bir kardeşimize spor yapma imkanını sunuyoruz. Çayırova’mızı hamdolsun spor kenti yaptık. Şimdi ikinci spor salonu inşaatına başladık. Gençlerimizin hem fiziksel, hem de zihinsel gelişimlerini tamamlamaları için gayret ediyoruz. Çayırova’mızı spor kenti yaptık, durmak yok yola devam” dedi.