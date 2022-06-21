Aydın'dan can dostlar için hayat kurtaran uyarı
Son günlerde artan araç motorlarında kedi sıkışması olayları ile ilgili önemli uyarı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.Büyükşehir Medya / AYDIN (İGFA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Can dostlar için hayat kurtaran paylaşımda bulundu.
112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden son günlerde artan araç motorlarına sıkışan sokak hayvanları için İtfiaye daire başkanlığına bağlı ekipler titiz çalışmalar ile kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Son olarak gelen ihbar ile araç kaputuna sıkışan bir kediyi kurtaran Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire başkanlığına bağlı ekipler, her olayda vatandaşları bilgilendiriyor.
Büyükşehir'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aracın kaputuna sıkışan bir yavru kedi itfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Belediye, paylaşımda, "Lütfen araçlarınıza binmeden önce kaputa iki kez vurunuz" ifadelerine yer verdi.
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