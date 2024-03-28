Sedat Yalçın'dan Bursa'ya 'uydu-kent' projesi

Bursa'da yaşam kalitesini artıracak, doğa dostu projeleriyle geleceği güvende özlenen şehri amaçlayan Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, kuzeyde Gemlik-Mudanya arasında turizm, 4 dağ ilçesini kapsayan güney bölgede ise organik tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma odaklı iki uydu kent ile Bursa'nın bambaşka hale getirileceğini söyledi.BURSA (İGFA) - Bilim insanları, akademisyen ve alanının uzmanlarıyla uzun süreli istişarelerin ardından ortak akılla ortaya çıkan projelerle YRP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, geleceğe güvenle bakan ve geçmişin özlenen Bursa’sını hayata geçirmeyi planlıyor.

Büyük ilgi gören Kuzey-Güney Uydu Kent Projesiyle Yalçın, şehre nefes aldıracak.

Kuzeyde Gemlik-Mudanya arasında olacak uydu kent ile ilgili bilgi veren Yalçın; “Gemlik’ten Mudanya’ya uzanan turizm odaklı, sürdürülebilir, depreme dayanıklı bir kent olacak. Gemlik ve Mudanya’da depreme elverişli olmayan binalarda oturan vatandaşlarımız, yeni kurulacak şehre geçebilecek. Böylelikle Gemlik ve Mudanya’da kentsel dönüşüm alanları açılacak. Sürdürülebilir, sıfır atığın olduğu, butik üniversitesinin bulunduğu, turizm ve kültür odaklı bir kent hayata geçecek. Raylı sistemin bulunduğu, otobana bağlantı yollarının yer aldığı, yaşanabilir bir kent olacak.

DENİZ OTOPARKI NEFES ALDIRACAK

Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, Mudanya’da yaşanan otopark problemine de değindi.

Yalçın; “Özellikle hafta sonları Bursa-Mudanya’ya akın ediyor ve bu ilçemizde büyük bir otopark problemi yaşanıyor. Bu sebeple limanın yanına yapılacak deniz otoparkı ile Mudanya’mızın merkezi nefes alacak” dedi. Yalçın ayrıca spor ve ticari alanları içeren yüzer Bursaspor Adası’nın da burada olacağını ifade ederek; “Spor, eğitim, kültür, sanat, etkinlik, ticari alanlarından oluşan ekolojik yüzer Bursaspor Adası ile şehrimizin en önemli markasına eski günlerine dönmesi adına gelir sağlayacağız” ifadesini kullandı.

ÇOK YÖNLÜ KIRSAL KALKINMA PROJESİ

Güneyde ise 4 dağ ilçesi olan Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli’nin bitişiğinde eko mahalleler kuracaklarını sözlerine ekleyen Sedat Yalçın; “Özellikle bu ilçelerimizden Yıldırım ve Osmangazi’ye göç eden vatandaşımızı tekrar dağ köylerine çekmek istiyoruz. Dağ köylerinde yapacağımız bahçeli yerel mimariye uygun evlerle, mahalle arasına sıkışmış doğa özlemi duyan vatandaşlarımızın evlerini organik tarımla ilgilenmesi şartıyla takas yapacağız. Bu açıkçası çok yönlü bir kırsal kalkınma projesi” ifadesini kullandı.

“Dört dağ ilçemizi kapsayan, hayvancılık ve organik tarım odaklı, ihracata yönelik bir yapı kurulacak” yorumunda bulunan Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın; “Büyükşehir Belediyesi vatandaşın yanında olacak ve üretim için her türlü desteği verecek. Bu bölgemizde yetiştirilen ürünlere yeni ürünler ilave edeceğiz. Ürünler paketlenecek ve dondurularak tırlarla yurtdışına gidecek. Hem belediyemiz hem de bölge halkı kazanacak. İhracat için de Orhaneli merkez olacak. Ayrıca bu bölgede kırsal turizmi de çok önemsiyoruz” diyerek sözlerine son noktayı koydu.