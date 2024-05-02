'Özel' görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi 1 saat 35 dakika sürdü.ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı yapıldı.

Özel'i, partiye gelişinde Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi 1 saat 35 dakika sürdü.