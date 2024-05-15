Başkan Çolakbayrakdar: “Projelerimizle kendi kendine yeten bir belediye olduk”

Kocasinan Belediyesi, 2019 yılından bu zamana kadar toplam 5 bin 250 adet civa buharlı aydınlatmaları, 48 Watt LED armatürlerle yenileyerek, 12 Milyon TL tasarruf sağladı. Her alanda ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre ve insan odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, teknoloji yenilikleri yakından takip ettiklerini ve vatandaşın hizmetine sunduklarını söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Belediye hizmetlerinin akıllı sistemlere entegre edildiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “İnsanı merkez alarak yüksek teknolojiyi kullanan, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler inşa ediyoruz. Şu anda Türkiye genelinde teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden biriyiz. Tamamen dijitalleşmiş bir yönetim sistemimiz var. Bu doğrultuda 2016 yılında daha hızlı ve daha kaliteli belediyecilik hizmetlerini sunabilmek için yazılımı yüzde yüz belediye personelimiz tarafından yapılmış olan Çözüm Merkezini hayata geçirdik. Ardından teknolojik sistemlere yatırımlar yaparak, vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırdık. E-belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra parklarımızda akıllı aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale getirdik. 6 yıl önce hayata geçirdiğimiz LED teknoloji aydınlatmayla hem daha fazla aydınlık hem de daha fazla enerji tasarrufu sağladık. Kamu binalarında Enerji Tasarrufu ile ilgili 2019/17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda belediye hizmet binası başta olmak üzere tesislerimiz ve atölyelerimizde LED teknoloji aydınlatma sistemine geçtik. Ayrıca Park, Bahçeler Müdürlüğü Bakım Onarım Şefliği ekiplerimiz, park, cami ve yeşil alanlardaki toplam 4 bin aydınlatma direğinin eski ampullü armatürlerini, LED armatürlerle yenilemişti. 2019 yılından bu zaman kadar ise toplam 5 bin 250 adet civa buharlı aydınlatmaları, 48 Watt LED armatürlerle yeniledi. Böylelikle hem malzeme hem de enerji olmak üzere toplam 12 Milyon TL tasarruf sağladık. Özellikle çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji verimliliğinin yanı sıra önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Yenilikçi yaklaşımlar ile aydınlatmada vatandaşlarımıza alışılmışın dışında adeta görsel bir şölen sunuyoruz. İlçede bulunan parkları; aydınlatma, sulama ve güvenlik kamerası sistemleri ile daha güvenilir hale getirdik. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir” ifadelerini kullandı.

Hizmete sunulan projelerle yerli ve milli üretime destek vererek, ülke ekonomisine de büyük katkı sağladıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz ve 214 bin metrekare alan üzerinde Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan, teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Ayrıca 2020 yılında dünya standartlarında asfalt üretiminin kalitesini ölçmek için laboratuvarı faaliyete geçirdik. Geçen yıl hizmete sunduğumuz Agrega Üretim Tesisiyle ise asfalt için gereken olan malzemeyi üretiyoruz ve taş ocağıyla ürettiğimiz 210 bin ton mıcır malzemesiyle 13 Milyon 482 bin TL tasarruf sağladık. Kayseri’de en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ve Türkiye’de sayılı olan konkasör tesisi ile geçen yıl, 141 bin ton asfalt sererek,120 kilometre yol yaptık. Böylelikle bir yılda, 53 Milyon 426 bin 345 TL tasarruf sağladık ve böylelikle her işimizi kendimiz yapar hale geldik” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, “Güçlü ve Büyük Kocasinan’ için tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan LED aydınlatma sistemiyle malzeme, enerji sarfiyatı, bakım maliyeti ve aydınlatma oranı ile yüzde 70 tasarruf sağlayan Kocasinan Belediyesi Park, Bahçeler Müdürlüğü Bakım Onarım Şefliği Ekipleri, atölyede malzemeden tasarruf sağlamak için 5 bin 250 adet eski ampullü armatürü, LED armatürlerle yeniledi. Ekipler, hasarlı ve eskiyen ampulleri sökerek yerlerine daha az enerji ile iki katı aydınlatan ve uzun ömürlü olan tasarruflu LED lambalar yerleştirdi. Böylelikle LED aydınlatma sistemiyle hem daha fazla aydınlık hem de daha az enerji kullanılarak daha fazla tasarruf sağlandı. Kocasinan Belediyesi, modern aydınlatma sistemi sayesinde ekonomik anlamda tasarruf sağlamanın yanı sıra enerji tüketiminden kaynaklı küresel ısınmayı önlemeyi ve doğayı korumayı hedefliyor. Ayrıca Park, Bahçeler Müdürlüğü Bakım Onarım Şefliği Ekipleri, ilçenin tarihine ışık tutan çınar ağaçlarının bakımlarını yaptıktan sonra wallwasher aydınlatmasıyla ışıklandırdı. Kavşaklarda ise farklı tasarımlı led teknolojisiyle hem gece hem de gündüz görüntüsüyle adeta görsel şölen sunuyor.