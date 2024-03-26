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Önder Tanır, projelerini açıkladı

Kestel Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi Kestel Belediye Başkan Adayı Önder Tanır, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik projelerini duyurdu

SİYASET 26.03.2024, 14:22
Önder Tanır, projelerini açıkladı

Kestel Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi Kestel Belediye Başkan Adayı Önder Tanır, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik projelerini duyurdu.BURSA (İGFA) - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Yeniden Refah Partisi Kestel Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, projelerini açıkladı. 12 büyük proje ile beyannamesini açıklayan Önder Tanır, ‘’Kestel’imize en iyi hizmeti getirmek, ilçemizi Bursa’nın parlayan yıldızı yapmak adına gecemizi gündüzümüze katarak çalıştığımıza ve çalışacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Birlikte yönetim anlayışımız doğrultusunda, gönüllere giden yolda gönüller yapmak için köprüler oluşturacak ve güzel ilçemizi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu kapsamda, Kestel’imizin kalkınması, hemşehrilerimize hizmet edilmesi, ülkemizin refahı ve huzuru, siyasetimizdeki tek hedefimizdir. 1 Nisan sabahı, ahlak ve maneviyat anlayışının hakim olduğu, şefkatle muamele eden, hak ve adaleti üstün tutan, milletine karşı daima dürüst ve  güvenilir belediyecilikle yeniden Bismillah diyeceğiz.‘’ dedi. Başkan Tanır’ın projeleri ise şu şekilde;

‘’KESTEL’E YAKIŞACAK BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİ’’  Kestel’imize kazandıracağımız, içerisinde sinema, giyim-aksesuar, çocuk oyun merkezi ve yemek bölümlerinin bulunacağı bir Alışveriş Merkezi ile vatandaşlarımızın sosyal alandaki konforunu arttıracak ve ihtiyaçlarına kolaylıkla ulaşabileceği bir sosyal donatı tesisini hayata geçireceğiz.
 

‘’5 MAHALLEYE 5 KREŞ AÇACAĞIZ, ÜCRETSİZ HİZMET VERECEĞİZ’’ Vani Mehmet Mahallesi, Kale Mahallesi, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, Esentepe Mahallesi ve Yeni Mahallelerimize 5 noktada kreş kazandıracağız. Bu kreşlerimizde ücretsiz hizmet verecek ve özellikle çalışan anne ve babalarımızın destekçisi olacağız.
 

‘’400 GRAM EKMEK 1 LİRA OLMAYA  DEVAM EDECEK, KIRSAL MAHALLELERİMİZE DE ULAŞACAK’’ Türkiye’nin en ucuz ekmeği projemizi genişleterek satış noktalarımızı arttıracak ve kırsal mahallelerimize de 400 Gramı 1 TL’lik ekmeği ulaştıracağız.
 

‘’YENİDEN GENÇLERE DESTEK’’ Kestel Belediyesi olarak lise ve üniversite öğrencilerimizin ulaşım ile sınav giriş ücretlerini karşılamaya devam edeceğiz. Ayrıca gençlere internet paketi desteğinde bulunup, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin kırtasiye, giyim ve kitap masraflarını üstleneceğiz.
 

‘’90 METRELİK SEYİR TERASI VE NİKAH SALONU’’ içerisinde 12.000 m² ticaret alanı 90 metre yüksekliği olan Kule üzeri nikah salonu , kafeler, yaşam alanları, sosyal donatı alanları ve rekreasyon alanları ile vizyon projemiz olarak hayata geçireceğiz.
 

‘’YEM-TOHUM GÜBRE DESTEĞİ VE HAYVAN PAZARI’’ Geçimini hayvancılıkla sağlayan hemşehrilerimize, yılda 2 kez yem, tohum ve gübre desteği sağlayacağız. Ayrıca Kestel’in  ihtiyacı olan modern bir hayvan pazarını hayata geçireceğiz.
 

‘’KESTEL DÖNÜŞÜM  PROJESİ’’ Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm çalışmalarını, daha sistematik ve sürekli hale getirerek ivedilikle "Kestel Dönüşüm Seferberliği’’ başlatacağız.
 

‘’ÇOCUK KÜTÜPHANELERİ’’ Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hem zihinsel gelişimi hem de keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla çocuk kütüphanelerini ilçemize kazandıracağız.
 

‘’KALE RESTORASYONU VE ÇİLEK RESTORAN’’  Kestel’in simgelerinden olan Kale’nin, aslına uygun bir şekilde restore edilerek çevre düzenlemesi ve revizyonların yapılmasıyla vatandaşlarımızın tarihe tanklık etmelerine ve içerisinde planlanan Çilek Restoran ile ucuz ve kaliteli hizmete ulaşabilmelerine imkan sağlamış olacağız.
 

‘’ENGELLİ KOORDİNASYON MERKEZİ’’ Engelli bireylerimizin gündelik yaşamını kolaylaştıracak ve sosyal hayata katılmasını sağlayacak olan Engelli Koordinasyon Merkezi’ni hayata geçireceğiz.
 

‘’ÜRETEN KADINLAR ATÖLYESİ’’ Kadınlarımıza meslek kazandırmak,  kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve ev ekonomisine destek olmak adına üreten kadınlar atölyesini hayata geçireceğiz.
 

‘’GENÇLERE DRİFT PİSTİ’’ Araç kullanmakta ustalaşmak isteyen gençlerimiz için ileri sürüş pistini hayata geçireceğiz. Gençlerimize bu pistlerde ‘drift atma’ heyecanını trafiğe kapalı alanda, kimsenin hayatını riske atmadan yaşatacağız

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