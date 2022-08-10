Kocaeli İzmit'te muhalefetin 'Fethiye Caddesi' polemiği

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet esnaf kepenk açmadan Fethiye Caddesi’ne gitti” açıklamasına İzmit Belediye Başkanvekili Çetin Sarıca sosyal medya hesabından cevap verdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanvekili Çetin Sarıca, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in Başkan Hürriyet’i hedef alan açıklamasına cevap vererek “Ne mutlu ki Fethiye Caddesi’ni bizim sayemizde hatırlayanlar var. 30 küsur yıldır Fethiye Caddesinin F’sini bilmeyenlere, tüm harflerini öğrettik çok şükür.” dedi.

Başkanvekili Sarıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllarca Fethiye Caddesi’nin sorunlarına kulak tıkayan, köhnemiş alt yapısı akıllarına gelmeyen, gelse de umursamayanlar; biz düzeltelim deyince feryat figan halinde bize saldırıyor. "Ne koparsak kârdır" mantığıyla kirli siyaset yapanların muhalefeti de bu kadar oluyor işte" dedi.

"AKP’li ilçe Başkanı Sayın Ali Güney, bizim orada sabah 07.30’da gerçekleştirdiğimiz incelemeyi çok iyi idrak edememiş" diyen Sarıca, Fethiye Caddesi’nin peyzaj ve taş döşemelerini yüzlerce insan varken inceleme fırsatı bulamayacağımızı anlamamış, neden sabahın erken saatlerini seçtiğimizi aklı almamış.7.30’da başladığımız incelemede, hem çalışmaları denetleme turumuzu rahatlıkla tamamladık hem de saat 11.00 sularında dükkanlarını açan esnaflarımızla çayımızı da içtik, çalışmalar hakkında fikirlerini de aldık. Böyle ucuz siyasetlerle; yok efendim korktular da sabahın köründe çıktılar, yok efendim kepenk açmadan gittilere bu milletin karnı tok. O yüzden geçiniz efendim bunları. Bu kentin yararına iki kelam edin de vatandaşa hayrınız dokunsun. Aksi halde gölge etmeyin başka ihsan istemez” ifadelerini kullandı.