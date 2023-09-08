Keşan'da MHP yönetimi mazbatalarını aldı

Edirne'de MHP Keşan İlçe Kongresi’nde göreve seçilen yönetim kurulu mazbatalarını aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ve yönetim kurulu, İlçe Seçim Kurulu’na giderek hazırlanan mazbatalarını aldı.

Burada bir açıklama yapan MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, kongrede yeniden kendisini ve yönetim kurulunu bu göreve layık gören partililere teşekkür etti. Başkan İnan, “Ben ve yönetim kurulumuz, partimizi en iyi şekilde ve başarılı bir şekilde temsil etmek için çalışacağız. Kongremiz partimize hayırlı olsun” dedi.