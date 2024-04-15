İYİ Partili Türkoğlu'ndan Gazze önergesi

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü mezalimin boyutlarının yerinde incelenmesini istedi.BURSA (İGFA) - 14 bin bebek-çocuk ve 9 bin 220 kadın olmak üzere, 32 bin 333 sivilin hayatını kaybettiğini, 74 bin 694 sivilin de yaralandığını vurgulayan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “Bu utanç verici insanlık dramına rağmen, ülkemizin İsrail ile geniş kapsamlı ticaret faaliyetinin devam ettiriliyor olması Türkiye kamuoyunu derinden yaralayan bir hadisedir” dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun Meclis Başkanlığına verdiği Araştırma Önergesi'nde, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü mezalim adeta soykırıma dönüşmüş ve insanlık tarihinin utanç verici katliamları olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Acımasızca sürdürülen bu insanlık dışı savaşın bilançosu tam olarak bilinmemekle birlikte çok ağır olduğunu ifade eden Türkoğlu, önergesinde, "Bu savaşın boyutlarını gözlem yapmak amacıyla TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na, yerinde inceleme amacıyla yaptığımız, Gazze İnceleme Heyeti talebimiz de maalesef cevapsız bırakılmıştır. Bütün bu konuların Yüce Meclisimizde sorgulanıp tartışılması amacıyla Anayasa’nın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim" ifadelerine yer verdi.