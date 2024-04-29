Başkan Zeyrek, MESO ve MEM-DER yönetimlerini ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Bahattin Akyüz’ün başkanlığını yaptığı Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Manisa Emlak Müşavirleri Derneği yönetimlerini makamında ağırladı. MANİSA (İGFA) - Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, MESO ve Manisa Emlak Müşavirleri Derneği (MEM-DER) yönetimleri ile birlikte, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Zeyrek’e hayırlı olsun dileklerini ileten Akyüz, çiçek takdiminde bulundu.

Akyüz, Hayırlı Olsun Dileklerini İletti

MESO ve MEM-DER Başkanı Bahattin Akyüz, ziyarette yaptığı konuşmada, “Esnaf dostu Başkanımız, hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Güzel hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah” diye konuştu.

Manisa’mıza Güzel Hizmetler Yapacağız

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeyrek de, “Hem Belediye Başkanlarında, hem STK’larda kimler geldi kimler geçti. Bizden sonra da kimler gelecek. Kimi Başkanlar gururla hala çarşıda dolaşıyor Başkanım diye anılıyor, maalesef kimi Başkanlar da Manisa’da oturmuyor İzmir’e taşınmak zorunda kalıyor. Bunu herkes için söylüyorum. İnşallah 5 yıl boyunca çok güzel hizmetler yapacağız. Ben Manisa’yı çok seviyorum. Ben bu şehirde yaşlanıp hayatımı sonlandırmak istiyorum. Bu koltuklar gelip geçici. Bu koltuktan geçtikten sonra da çarşıda şöyle alnımız açık, göğsümüzü gere gere dolaşıp çoluğumuza çocuğumuza yaptığımız hizmetleri anlatmak istiyorum. Allah mahcup etmesin. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.