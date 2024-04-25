Başkan Yüksel Bayrak: "3600 ek gösterge herkes için hayata geçsin"

Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Manisa İl Başkanı Yüksel Bayrak TBMM’nin mesaiye başlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Yüksel Bayrak "Yerel seçimler ve bayram nedeniyle uzun süredir tatil edilmiş olan TBMM nihayet mesaiye başladı. Enflasyonun sürekli arttığı, sabit gelirlilerin alım gücünün sürekli eridiği şu dönemde çalışan ve emeklilerin sorunları artık çözüme kavuşmalıdır" dedi.MANİSA (İGFA) - Anadolu Eğitim Sendikası Manisa İl Başkanı Yüksel Bayrak "Altı ayda bir alınan artışlar daha ilk aylardan enflasyon altında kalmakta ve sabit gelirlilerin alım gücü düşmektedir. Altı ay sonra verilen enflasyon farkı geçmiş dönemleri kapsamadığından o ana kadar oluşan farklar sabit gelirlilerin cebinden çıkmaktadır. Öncelikle yıllardır oluşan kayıplar karşılanmalı, sonrasında ise aylık olarak enflasyon kayıpları maaşlara yansıtılmalıdır. Kamuda 3600 ek gösterge olarak bilinen ek gösterge düzenlemesi yapılmış ancak bazı meslek ve ünvanlar 3600 ek göstergenin dışında bırakılarak çalışanlar arasındaki adalet terazisi bozulmuştur. Seçim öncesi verilen sözlerden biri olan 1. dereceye düşen herkesin 3600 ek göstergeden yararlanması için gerekli yasal çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır" şeklinde konuştu.

MEMURLARA DA İKRAMİYE VERİLSİN

Kamuda çalışan işçilere 1956 tarihinden beri 6772 sayılı Yasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı Kararları ile her yıl yarım aylıkları tutarında 4 adet ilave tediye (ikramiye) ödenmekte olduğunu söyleyen Anadolu Eğitim Sendikası Manisa İl Başkanı Yüksel Bayrak "2018’de yapılan düzenleme ile de tüm emekliler bayramda ikramiye almaktadır. Bu durumda kamuda ikramiye almayan tek kesim memurlardır. Devletin çalışanlar arasında ayrım yapmaması gerekmektedir. Bu nedenlerle kamudaki tüm işçilerin aldığı, tüm emeklilerin aldığı ikramiyeden memurlar da yararlanmalıdır" ifadelerini kullandı.