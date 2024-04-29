'Kurumsal Yönetim Ödülü' 9'uncu kez Sütaş'ın

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD), “halka açık olmayan reel sektör şirketi” kategorisinde verdiği Kurumsal Yönetim Ödülü’nün sahibi bu yıl da Sütaş oldu. 96,04 puan ile en yüksek notu alan Sütaş, 2015 yılından beri söz konusu kategoride birinciliği elinde bulunduruyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) “XIV. Kurumsal Yönetim Ödülleri”, gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Şirketlerin 2023 yılında elde ettikleri kurumsal derecelendirme notları baz alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, TKYD’nin “Reel Sektör Şirketi Kategorisinde En Yüksek Nota Sahip Halka Açık Olmayan Kuruluş Ödülü”, 96,04 puan ile 9’uncu kez Sütaş’ın oldu.

Sütaş Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz, dünyanın her geçen gün daha hızlı bir dönüşüm yaşadığı günümüzde, şirketlerimizin çok daha hızlı, esnek, dayanıklı ve rekabetçi olabilmeleri gerektiğine dikkati çekti. Kurumsal yönetimin gerektirdiği anlayışla çalışan, ortak aklı yönetebilen, kaynaklarını doğru planlayabilen, dijitalleşmeyi kullanan ve hepsinden önemlisi insana ve doğaya yatırım yapan şirketlerin başarabileceğini düşündüğünü ifade eden Yılmaz, "Sütaş olarak bizim kurumsal yönetim anlayışımızın temelini, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen bir yönetim sistemi oluşturuyor. Sahip olduğumuz değerler, etik değerlere bağlılığımız, sürdürülebilirlik yaklaşımımız ve evrensel kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda kurumsal yapımızı her geçen gün daha da geliştirip güçlendiriyoruz. Çalışmalarımızın sonucu olarak 2015 yılından beri TKYD’nin halka açık olmayan reel sektör şirketleri kategorisinde ilk sırada yer almak bizim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı. Bu ödül, bize daha fazla sorumluluk yüklüyor ve geleceğe olan inancımızı pekiştiriyor” dedi.