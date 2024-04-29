E-tebligat ile kamuda tasarruf sağlandı

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden son 5 yılda gönderilen elektronik tebligat sayısı 213 milyona ulaştı. Bu sayede kamuda 7 milyar 136 milyon 589 bin TL tasarruf sağlanırken, 126 bin 990 ağacın kesilmesi önlenerek çevreye verilen birçok zararın önüne geçildi.ANKARA (İGFA)- Türkiye’de dijital dönüşüm araçlarının kullanımı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıkladığı rakamlarla ortaya çıktı.

Bakan Uraloğlu, son 5 yılda Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden gönderilen elektronik tebligat (e-Tebligat) sayısının 213 milyona ulaştığını açıkladı. Noter üzerinden gönderilen kâğıt tebligatlara göre zaman, maliyet ve iş gücü açısından ciddi oranda tasarruf sağlayan e-Tebligat uygulaması ile kamuda 7 milyar 136 milyon 589 bin TL tasarruf sağlandı. Uygulama sayesinde ayrıca 126 bin 990 ağacın kesilmesi önlenerek çevreye verilen zararın da önüne geçilmiş oldu.

TEBLİGATLAR KEP İLE YANITLANIYOR

Günümüzde en çok kullanılan e-dönüşüm araçlarından biri olan Kayıtlı Elektronik Posta, tebligat iletişiminde de kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. KEP-UETS entegrasyonuyla UETS gönderileri KEP posta kutusuna geliyor ve KEP ile tebligatlara anında cevap verilebiliyor. Kullanıcılar tebligat yanıtlarını hukuki ve yasal geçerli bir şekilde muhataplarına saniyeler içerisinde iletebiliyor.

Kullanımı standart e-posta kadar kolay olan ve elektronik ortamda hizmet veren KEP sistemi; noter, kargo, baskı, kâğıt, toner, arşiv ve lojistik gibi ihtiyaçları tamamen ortadan kaldırarak zaman ve maliyetten ciddi oranda tasarruf edilmesini sağlıyor.

Delil kutusu özelliği sayesinde; iletiyi gönderen taraf gönderimi kendisinin yapmadığını, karşı taraf ise teslim almadığını iddia edemiyor. KEP delilleri 20 yıl süreyle güvenle saklanıyor ve gerektiğinde mahkemelerde delil olarak kullanılıyor. Kâğıt ve lojistik gibi araçlara ihtiyaç duymayan KEP sistemi ağaçların kesilmesini önleyerek ve karbon ayak izini azaltarak çevrenin korunmasına da katkıda bulunuyor.