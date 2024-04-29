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1 Mayıs'ta 55 ilde 103 ayrı etkinlik yapılacak
İletişim Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında 55 ilde 103 ayrı etkinlik başvurusu yapıldığını ve başvuruların tamamına izin verildiğini açıkladı
GÜNDEM 29.04.2024, 16:41
İletişim Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında 55 ilde 103 ayrı etkinlik başvurusu yapıldığını ve başvuruların tamamına izin verildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları hakkında açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.
İstanbul’da yapılacak kutlamalar için 40 ayrı yer ve güzergâh belirlendiği kaydedilen açıklamada, toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokakların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
Ayrıca Taksim Meydanı’nda yer alan Taksim Anıtı’na İstanbul Valiliği'ne başvuran konfederasyon temsilcileri çelenk bırakacaklar ve saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.
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|33
|84
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|33
|71
|3. Barcelona
|32
|70
|4. Atletico Madrid
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|5. Athletic Bilbao
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