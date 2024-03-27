İYİ Parti Lideri Meral Akşener Keşan'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün seçim çalışmaları çerçevesinde İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ile birlikte Edirne ve Uzunköprü’den sonra Keşan’a gelerek esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.ERDOĞAN Demir / EDİRNE (İGFA) - Akşener ziyaretlerin ardından bir konuşma yaparak İYİ Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Zafer Sarıkeçe’ye destek istedi.

Şapçı Prestij Hotel önünde toplanan kalabalık bir grup Akşener’e büyük ilgi gösterdi.

Akşener programında olmamasına rağmen gördüğü kalabalık topluluğa seslenmek isteyerek bir konuşma yaptı ve şu ifadeleri kullandı : “Öncelikle Zafer kardeşim oy istiyorum hepinizden. Buranın ağırlığı benim hemşehrilerimde, sadece ona oy istemiyorum, ona verdiğiniz her oy Meral Akşener’e verilen bir oydur. Yani beni güçlendirirseniz emekli maaşlarının bayram ikramiyesini 7 bin TL, 11 bin TL seyyanen zam ve aynı zamanda en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması için sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Her bir konuşmamda, ister mecliste konuşayım ister sizlerin karşısında konuşayım. Herkes ya otobüs üstünden ya da havalı civalı acaip, asortik kürsülerden nutuk atıp gidiyor. Ben size 3 sene boyunca Hakkari’den Edirne’ye sizi dinledim. Bizim partimiz milletimizin sesi olmak üzere kuruldu. Bizim partimiz milletimizin sesi. Yani Zafer’e verilecek oy aynı zamanda Meral Akşener’e verilecek oydur. Uzatıyorum tutun elimi, sizin haklarınızı söke söke alacağım, söz veriyorum. Aç emekli kalmayacak. Şu anda emekliler aç, aç. 10 bin lira ile geçinebilir misiniz? Mümkünatı yok. Çiftçi mağdur, elektrik, gübre, yem parasından çiftçinin beli bükülmüş durumda. Süt hayvanları kesime gönderiliyor. Dışarıdan hayvan ithalatı yapılıyor. Saman ithalatı yapılıyor, buğday ithalatı yapılıyor. Bunlar Türkiye’nin olmazsa olmaz yetiştirdiği ürünler değil mi? Çok güzel bir tahtıravelli var. Özgür Özel, Edirne’nin merkezinde dedi ki "Eğer bize oy vermezseniz AK Parti kazanır". Halbuki orada AK Parti ile CHP yarışmıyor, orada AK Parti ile İYİ Parti Hamdi Sedefçi yarışıyor. Birileri de diyor ki "Bize oy verin CHP gelir", birileri de diyor ki "Bize oy verin yoksa AK Parti gelir". Ben de diyorum ki bu üçkağıttan sıyrılalım. "

"Adam gibi doğru dürüst gerçekten milletin sesi olacak bir muhalefet nasıl yapılacakmış söz veriyorum" şeklinde konuşmasına devam eden Akşener, " Yine sizlerden Zafer’ e oy istiyorum. Ona verilecek oy bana verilecek oydur." ifadelerini kullandı.

Akşener kısa bir istirahatin ardından iftar yemeğine katılmak üzere İpsala’ya gitti.

İYİ Parti Lideri İpsala’da, vatandaşlarla da görüşerek ardından İpsala Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Akşener, yemeğin ardından İpsalalı vatandaşlara hitap ettikten sonra İpsala’dan ayrıldı.