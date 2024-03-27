Son Dakika

İYİ Parti Lideri Meral Akşener Keşan'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün seçim çalışmaları çerçevesinde İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ile birlikte Edirne ve Uzunköprü’den sonra Keşan’a gelerek esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

SİYASET 27.03.2024, 15:59
İYİ Parti Lideri Meral Akşener Keşan'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün seçim çalışmaları çerçevesinde İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ile birlikte Edirne ve Uzunköprü’den sonra Keşan’a gelerek esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.ERDOĞAN Demir / EDİRNE (İGFA) - Akşener ziyaretlerin ardından bir konuşma yaparak İYİ Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Zafer Sarıkeçe’ye destek istedi.

Şapçı Prestij Hotel önünde toplanan kalabalık bir grup Akşener’e büyük ilgi gösterdi.

Akşener programında olmamasına rağmen gördüğü kalabalık topluluğa seslenmek isteyerek bir konuşma yaptı ve şu ifadeleri kullandı : “Öncelikle Zafer kardeşim oy istiyorum hepinizden. Buranın ağırlığı benim hemşehrilerimde, sadece ona oy istemiyorum, ona verdiğiniz her oy Meral Akşener’e verilen bir oydur. Yani beni güçlendirirseniz emekli maaşlarının bayram ikramiyesini 7 bin TL, 11 bin TL seyyanen zam ve aynı zamanda en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması için sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Her bir konuşmamda, ister mecliste konuşayım ister sizlerin karşısında konuşayım. Herkes ya otobüs üstünden ya da havalı civalı acaip, asortik kürsülerden nutuk atıp gidiyor. Ben size 3 sene boyunca Hakkari’den Edirne’ye sizi dinledim. Bizim partimiz milletimizin sesi olmak üzere kuruldu. Bizim partimiz milletimizin sesi. Yani Zafer’e verilecek oy aynı zamanda Meral Akşener’e verilecek oydur. Uzatıyorum tutun elimi, sizin haklarınızı söke söke alacağım, söz veriyorum. Aç emekli kalmayacak. Şu anda emekliler aç, aç. 10 bin lira ile geçinebilir misiniz? Mümkünatı yok. Çiftçi mağdur, elektrik, gübre, yem parasından çiftçinin beli bükülmüş durumda. Süt hayvanları kesime gönderiliyor. Dışarıdan hayvan ithalatı yapılıyor. Saman ithalatı yapılıyor, buğday ithalatı yapılıyor. Bunlar Türkiye’nin olmazsa olmaz yetiştirdiği ürünler değil mi? Çok güzel bir tahtıravelli var. Özgür Özel, Edirne’nin merkezinde dedi ki "Eğer bize oy vermezseniz AK Parti kazanır". Halbuki orada AK Parti ile CHP yarışmıyor, orada AK Parti ile İYİ Parti Hamdi Sedefçi yarışıyor. Birileri de diyor ki "Bize oy verin CHP gelir", birileri de diyor ki "Bize oy verin yoksa AK Parti gelir". Ben de diyorum ki bu üçkağıttan sıyrılalım. "

"Adam gibi doğru dürüst gerçekten milletin sesi olacak bir muhalefet nasıl yapılacakmış söz veriyorum" şeklinde konuşmasına devam eden Akşener, " Yine sizlerden Zafer’ e oy istiyorum. Ona verilecek oy bana verilecek oydur." ifadelerini kullandı.

Akşener kısa bir istirahatin ardından iftar yemeğine katılmak üzere İpsala’ya gitti.

İYİ Parti Lideri İpsala’da, vatandaşlarla da görüşerek ardından İpsala Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Akşener, yemeğin ardından İpsalalı vatandaşlara hitap ettikten sonra İpsala’dan ayrıldı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13