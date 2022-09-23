İstanbul Sarıyer'de Gelecek Partisi’nin yaptırdığı parkı yıktılar!

İstanbul'da Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanlığı’nın girişimleriyle Gümüşdere Mahallesi’nde inşa edilen Çınar Çocuk Parkı, izinsiz olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Karara tepki gösteren İlçe Başkanı Erhan Vergili, “Yapmak bize, yıkmak onlara yakışır” dedi.İSTANBUL (İGFA) - 17 Temmuz’da açılışı gerçekleştirilen park, yazılı izin olmadığı gerekçesiyle Sarıyer Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Alınan kararı eleştiren Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkano Erhan Vergili, “Ülkede bu kadar yanlış olay varken çocukların yüzünü güldüren bu park mı sorun oldu? Parkın yapımı 3 ay sürdü. Madem yıkacaktınız, o zaman neden yapımına müsaade ettiniz?” diye sordu.

“Gümüşdere Çınar Çocuk Parkı’nın üzülerek ve büyük bir şaşkınlıkla yıkıldığına şahit oldum” diyen Başkan Vergili, "Her ne kadar yıkım kararının hukuk çerçevesinde ‘uygun’ olduğu belirtilse de alınan yıkım kararının vicdanlarda hükümsüz olduğu açıktır. Gümüşdere Mahalle Muhtarlığı tarafından ilgili kurumlardan sözlü izinlerin alındığı tarafımıza iletilmişti. Dolayısıyla bu çalışmalardan Sarıyer Kaymakamlığı’nın ve Sarıyer Belediyesi’nin haberi vardı. Bizler de bu doğrultuda hayırseverlerin destekleriyle park yapımına başlamıştık. Madem park ‘izinsiz’ bir şekilde yapılıyordu da inşaat çalışmaları başlamadan önce devletimizin ilgili kurumlarıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde ‘gayet iyi olur’ şeklinde olumlu dönüşler almışken, arazi üzerinde bulunan molozlar temizlenirken, zemin çalışmaları yapılırken, zemine beton dökülürken, çocuk oyun grupları konulurken, park çitlerle çevrilirken, parkın açılışı yapılırken neden ilgili kurumlar harekete geçmedi? Park inşaatının devam etmesine neden müsaade edildi? Eğer yazılı bir izin alınması gerekiyorsa bunun çözümü toplumun menfaatine olan bir hizmeti yıkmak değil, yapıcı olmaktan geçer. Biz orada bireysel menfaat için bir inşaat yapmadık, ticari işletme açmadık, herhangi bir gelir elde etmiyoruz. İlgili kurumlar biraz müsemma gösteremez miydi? Oranın çocuk parkı olduğuna ilişkin karar alınamaz mıydı?” diye konuştu.