Günay Başkan, ;Turan Ailesi ile iftar yaptı

Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay, Turan Ailesi ile birlikte orucunu açtı.İZMİR (İGFA) - 31 Mart Yerel seçimlerinde Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı gösterilen Mustafa Günay vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Ramazan nedeniyle dün akşam Atatürk Mahallesinde oturan Turan Ailesi ile birlikte iftar açtı. Eşi Nermin Günay ve belediye meclis üyesi adayı Memet Eren’inde bulunduğu iftarda aile bireyleriyle birlikte oruçlarını açtılar. Evlerini açtıkları için teşekkür eden Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay, “Yine birlik beraberliğin olduğu aylardan biri olan 11 Ayın sultanı Ramazan ayındayız. Halkımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Belediyemizin yapmış olduğu iftar programlarına katıldık. Orda ekmeğimizi bölüştük halkımızla. Bugün de Turan Ailesinin evine misafir olduk, soframızı paylaşıyoruz. Ramazan’ın birlik beraberlik ve kardeşlik içinde geçmesini temenni ediyorum. Sofralara bereket, ülkemize ve tüm İslam âlemine barış getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Başkan Günay, iftardan sonra Gümüş Ailesinin evinde ziyaret etti.