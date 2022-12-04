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Bursa'da DEVA 'sivil toplum' irtibatını kesmiyor

SİYASET 04.12.2022, 11:56
Bursa'da DEVA 'sivil toplum' irtibatını kesmiyor

DEVA Partisi Sivil Toplumla İlişkilerden Sorumlu Bursa İl Başkan Yardımcısı Ferdun Şen, demokrasinin mihenk taşı olan sivil toplum kuruluşları ile sürekli irtibat halinde olduklarını vurguladı.BURSA (İGFA) - 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan liderliğinde kurulan DEVA Partisi'ne her geçen gün teveccühün arttığını kaydeden Sivil Toplumla İlişkilerden Sorumlu Bursa İl Başkan Yardımcısı Ferdun Şen, İl Başkanlığının sivil toplum çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

Bursa’nın hem konum hem kültürel açıdan Türkiye’nin göç ve göçmen farkındalığı açısından bir mozaik oluşturduğunu ifade eden Şen, bugün iktidar ile toplum arasında bir iletişim kopukluğu olduğu kadar temas sorunu da yaşandığını kaydetti.

İktidar partisi başta olmak üzere birçok siyasi parti eski siyasi gelenekler üzerinden hareket etmek suretiyle seçimden seçime sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek çeşitli vaatlerde bulunmaktan öte geçemediğine vurgu yapan Şen, "DEVA Partisi olarak biz, Bursa başta olmak üzere tüm şehirlerde ve ilçelerde sivil toplum kuruluşları ile temas ediyor ve aynı zamanda kültürel yapıların içine girerek onlarla aynı coğrafyayı paylaştığımızı ve havayı soluduğumuzu kendilerine aktarıyoruz. Ve görüyoruz ki, sivil toplum kendisine yakından dokunan ve kendinden olan bizleri kabullenerek DEVA diyor" diye konuştu.

2022 yılının tamamına yaydıkları sivil toplum buluşmalarında yüksek başarı elde ettiklerini ifade eden Ferdun Şen, Bursa'nın göç gerçeğini dikkate alarak hareket ettiklerini belirterek, 2022 yılında pandemi sonrası yoğun çalışma sürecine ilişkin  1 Aralık'a kadar yaptıkları ziyaretlere yönelik verileri paylaştı.

Şen, "Bursa'da; 169 İl ve İlçe Hemşeri Derneği, 67 Esnaf Odası, 147 İş İnsanı, 43 Sanayici ve İş İnsanları Derneği, 467 Muhtar, 45 Kadın ve Gençlik Derneği, 15 Siyasi Parti, 75 Meslek Odası, 173 Toplum Yararına Çalışan Çeşitli Dernekler, 10 inanç kuruluşu, 10 sendika ve 79 basın kuruluşu ile mensubu, 407 mahalle ile 17 ilçe ziyareti olmak üzere 1.724 nokta ziyareti gerçekleştirdik" diyerek 2023 yılında bu rakamı ikiye katlamayı hedefleme sözü verdi.

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