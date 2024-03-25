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Başkan Pekyatırmacı seçim için destek istedi

Selçuklu Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Ahmet Pekyatırmacı, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor Başkan Pekyatırmacı, hafta sonu alışveriş merkezlerinin yanı sıra dış mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarla buluştu

SİYASET 25.03.2024, 16:43
Başkan Pekyatırmacı seçim için destek istedi

Selçuklu Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Ahmet Pekyatırmacı, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Pekyatırmacı, hafta sonu alışveriş merkezlerinin yanı sıra dış mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarla buluştu. KONYA (İGFA) - 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerine sayılı günler kala Selçuklu Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı Selçuklu Belediye Başkan Adayı Ahmet Pekyatırmacı, saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı, hafta sonu hem merkezde hem de dış mahallerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Pekyatırmacı, hafta sonunda M1/ Real ve Kent Plaza Alışveriş Merkezlerini ziyaret etti. Alışveriş merkezlerinde vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Pekyatırmacı çocuklarla da özel olarak ilgilenirken vatandaşlara da karanfil hediye etti.

Pekyatırmacı, 2014 yılı seçim çalışmaları esnasında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Talha Bayrakçı’nın 10. ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına da katıldı. Pekyatırmacı, iftar da ise AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen programda teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

İlçede hizmet kalitesini artırmak ve istişareleri sürdürmek amacıyla dış mahalle ziyaretlerini de sürdüren Başkan Pekyatırmacı, Tepekent Mahallesi’nde Teravih Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelirken, Başarakavak Mahallesi’ni de ziyaret ederek mahalle sakinleriyle belediye hizmetleri noktasında istişarelerde bulunarak 31 Mart seçimleri için destek istedi.

“31 MART’TA HEMŞEHRİLERİMİZDEN GÜÇLÜ BİR DESTEK BEKLİYORUZ”

Selçuklu’da Konya Modeli Belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“Milletimizden aldığımız güçle 2019’dan bu yana bütün hemşehrilerimize ayrım gözetmeksizin hizmet ediyoruz. Belediyecilik hizmetleri noktasında hiçbir zaman bahane üretmeden, bütün hemşehrilerimzin talep ve önerilerinin yanı sıra beklentileri doğrultusunda hizmet üretmenin gayreti içinde olduk. Seçimlerde elde ettiğimiz bu güçlü destek bize çok büyük sorumluluk yükledi ve 5 yılı ilçemizde dolu dolu geçirdik. Selçuklu’da ilçeye değer katacak çok sayıda projeye imza attık. Temel belediyecilik faaliyetleri dışında eğitimden, sağlığa, spordan, emniyete, kültüre ve turizme varıncaya kadar ilçemizin hangi noktasında ne ihtiyaç varsa onu yapmanın gayretinde olduk” dedi.       

31 Mart seçiminde vatandaşlardan güçlü bir destek isteyen Başkan Pekyatırmacı, “ İnşallah Konya'mızı bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhur İttifakı adayı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı olarak Konya Modeli Belediyeciliği anlayışı ile en güçlü şekilde temsil edeceğiz. 31 Mart sonrası Selçuklu için yeni bir hizmet dönemine gireceğiz.  Yeni dönemde hayata geçirmeyi düşündüğümüz birçok proje var. İnşallah 31 Mart’ta hemşehrilerimizden alacağımız güçlü destek ile bunları gerçekleştireceğiz. Konya'mızdan sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek işleri, örnek belediyecilik hizmetlerini hep birlikte yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

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