Başkan Ergün MESOB'ta

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter ve yönetimini ziyaret etti. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti. MESOB Başkanı Hasan Geriter ve yönetimi tarafından karşılanan Başkan Ergün'e, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de eşlik etti. Manisa'da 15 yılda 1060 büyük projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Ergün, il genelinde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. İmar planlarının hayata geçirilmesi ile Manisa'nın kabuğunu kırdığını dile getiren Başkan Ergün, önümüzdeki dönemde Manisa’ya kazandıracakları projeler ile kenti daha farklı noktalara taşıyacaklarını söyledi. MESOB Başkanı Hasan Geriter ve yönetimi, 31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti ve başarılar diledi.