Başkan Ergün'den dolu dolu program

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Manisa merkezinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Seçim standında vatandaşlarla sohbet eden Kuyumcular Çarşısında esnaf ziyareti yapan Başkan Ergün'ü, Manisalılar bağrına bastı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cuma gününü Manisa merkezine ayırdı. Yunusemre ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Caddesinde seçim otobüsü ve kalabalık araç konvoyuyla Şehzadeler ilçesi Hatuniye Camii güzergahına kadar vatandaşları selamlayan Başkan Ergün’ü, Manisalılar ilgiyle alkışlarla üzerinde ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazılı atkılarla karşıladı.

MUHTARDAN ALTYAPI TEŞEKKÜRÜ

Daha sonra Hatuniye Camiinde, Cuma namazını eda eden Başkan Ergün, programın devamında Kuyumcular Çarşısı’nda esnaf ziyareti yaptı. Esnaf ziyareti sırasında Başkan Ergün, vatandaşlara hayırlı cumalar dilerken, Sancaklı Kayadibi Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya, mahallelerinde yürütülen altyapı çalışması nedeniyle teşekkür etti.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN ERGÜN’E DESTEK VURGUSU

Bülent Koşmaz Parkı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bulunan seçim stantlarını da ziyaret eden Başkan Ergün, burada vatandaşlarla sohbet etti. Büyükşehir Belediyesi'in hizmet ve yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Ergün, aynı aşkla Manisa'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Stantlarda da Başkan Ergün’e 7’den 70’e her yaştan Manisalı büyük sevgi gösterdi.