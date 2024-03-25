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Başkan Büyükkılıç’tan “uzun İnce Bir Yoldayım” performansı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen Ramazan Etkinlikleri’ne katıldı Başkan Büyükkılıç, sahnede Âşık Veysel’den “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü söyleyerek, hünerlerini sergiledi

SİYASET 25.03.2024, 09:08
Başkan Büyükkılıç’tan “uzun İnce Bir Yoldayım” performansı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen Ramazan Etkinlikleri’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, sahnede Âşık Veysel’den “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü söyleyerek, hünerlerini sergiledi. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan-ı Şerif’e özel olarak başlattığı etkinlikler kapsamında Ramazan’ın ruhuna uygun çocuk etkinlikleri, konser ve söyleşiler ile Kayserililerin keyifli ve verimli vakit geçirmelerini sağlamaya devam ediyor.

Ramazan ayında sahur, iftar ve teravihlerde vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Etkinlikleri’nde de yediden yetmişe etkinlik alanını dolduran Kayserililerle bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen Ramazan Etkinlikleri’ne katılarak, vatandaşla bir araya geldi. 

Çocuklar ve gençlerle yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet ederek, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmadı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burada vatandaşların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılanan Başkan Büyükkkılıç, Türk Halk Müziği Sanatçısı Namık Kemal Bilgin’in verdiği konsere de katılım sağladı.

Burada vatandaşlara hitap eden Başkan Büyükkılıç, istikrar vurgusu yaparak, şunları söyledi:

“Ramazan’ınınız mübarek olsun. Cenab-ı Allah huzur içerisinde Kadir Gecesi’ne ve bayramlara eriştirsin, iyi ki varsınız, sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Bu güzel dostlarımıza, canlarımıza teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde değişik etkinliklere fırsat verme suretiyle ailecek rahatlıkla izleyebileceğiniz ortamları sağlamak suretiyle sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Cenabı Allah sizlere layık kılsın. Bizlere bu zamana kadar hizmet etme fırsatı verdiniz. Minnet duyuyoruz. İstikrarı önemseyerek yol almamız gerektiğini hatırlatıyorum. Biz sizlerin hizmetkârıyız, Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun.”

Büyükkılıç’tan ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ Türküsü

Büyükkılıç, ‘Namık Kemal hocamız zaten bizim duayenimiz, Kayseri’mizin gururu, amacımız sizlere layık olmaktır’ diyerek Âşık Veysel’in ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsüne de sahnede eşlik etti.

Orkestra ile birlikte türküye eşlik eden Başkan Büyükkılıç, katılımcılara keyifli anlar yaşatarak, merhum Âşık Veysel’e de Allah’tan bir kez daha rahmet diledi.

Büyükkılıç, türkü sonrası “Ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı Kayseri’mizin güzel insanları sizlere minnet duyuyor, hayırlı geceler diliyorum” derken, Kayserililer de Başkan Büyükkılıç’a alkışlarla destek verdi.

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