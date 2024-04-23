İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın’dan 23 Nisan açıklaması

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı.

Akalın’ın açıklaması şöyle;

“Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gururla kutluyoruz. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıldönümünü de coşkuyla anıyoruz.

Bu özel günde, çocuklarımızın mutluluğu ve geleceği için bir araya gelmenin ve dayanışmanın önemini bir kez daha vurguluyoruz. Onların umutları ve hayalleri, ülkemizin aydınlık yarınlarının teminatıdır. Geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan ulusal egemenlik ilkesinin ışığında, demokrasimize ve cumhuriyetimize sahip çıkmanın önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Milletimizin iradesiyle şekillenen bu büyük mirası korumak ve gelecek nesillere taşımak için var gücümüzle çalışacağız.

Bu anlamlı gün vesilesiyle Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun çocuklara armağan ettiği bu bayramı da büyük bir minnet ve şükranla anıyor, başta çocuklarımız olmak üzere tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyorum