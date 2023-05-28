Babacan: Biz buradayız, 'dur' diyecek kadar güçlüyüz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz buradayız her yanlışa 'dur' diyecek kadar güçlüyüz" dedi. Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmenini de teselli eden Babacan, "Vicdanınız rahat olsun. Mağlup değiliz. Tarihin doğru tarafında yer aldık" dedi.ANKARA (İGFA) - Millet İttifakı ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"İkinci turda yüzde 52'lik kesim tercihini Sayın Erdoğan'dan yana kullanmıştır" diyen Babacan, "Kendisini tebrik ediyorum. Bu mesajı iyi takip edeceğiz ve sorumlulğun takipçisi olacağız. DEVA Partisi'ne denetim görevi vermiştir, en iyi şekilde bunu yapmaya çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı olmanın yetkilerini kullanırken aynı zamanda aday olduğunu belirten Babacan, "Kamu imkanlarını kendi seçim kampanyasında kullandı. Devletin sahip olduğu basın yayın organlarını, kamu kurumlarını seçime alet etti. Kısacası seçimi kazanmak uğruna kul hakkına girdiler. Vatandaşların değerlendirmesine bırakıyorum. Hiçbir oy zayi değildir. Umutsuzluğa kararsızlığa gerek yok. Biz buradayız, sapasağlam ayaktayız. Seçim sonuçlarına ilişkin kapsamlı değerlendirmeyi ilerleyen günlerde yapacağız. Biz hiçbir zaman uzlaşı, istişare ve birlikte çalışma kültüründen vazgeçmeyeceğiz, doğru yoldan sapmayacağız. Tam demokrasiye olan sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Korkmayacağız, yılmayacağız, ideallerimizden asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Babacan, "Biz buradayız, her yanlışa 'dur' diyecek kadar güçlüyüz. Yanlışlarını sürekli anlatacağız. Doğrular konusunda tavsiyelerimizi ortaya koyacağız" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NA OY VEREN DOSTLARIM MAĞLUP DEĞİLİZ"

Yaptığı değerlendirme toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu yuhalatmasını tepki gösteren Genel Başkan Babacan, "Ümit ediyorum ki Ankara'da bu konuşmayı, fevri söylemleri burada düzeltir. Sayın Kılıçdaroğlu'na oy veren dostlarım mağlup değiliz. Vicdanınız rahat olsun. Tarihin doğru tarafında yer aldık hep beraber, hakça mücadele edeceğiz" diye konuştu.

https://youtu.be/QWfjW-l5nag