Anavatan Partisi'nden Adana'da tarihi destek

Anavatan Partisi, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde önemli bir karar alarak, Cumhur İttifakı adayı Fatih Mehmet Kocaispir'e Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için destek vereceğini resmi olarak duyurdu.ADANA (İGFA) - Anavatan Partisi, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde önemli bir karar alarak, Cumhur İttifakı adayı Fatih Mehmet Kocaispir'e Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için destek vereceğini resmi olarak açıkladı. Bu stratejik ve tarihi destek kararı, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Semih Narlı ve Fatih Ünal ile aday Fatih Mehmet Kocaispir arasındaki görüşmelerin ardından, Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı tarafından duyuruldu.

Anavatan Partisi'nin bu stratejik kararı, Adana'nın yanı sıra bölgesel ve ulusal siyasi dengeleri de etkileyebilecek bir hamle olarak değerlendiriliyor. Semih Narlı, kararı açıklarken Anavatan Partisi'nin hizmet odaklı belediyecilik anlayışına vurgu yaparak, Adana'nın geçmiş dönemlerde yaşadığı kayıpların telafi edilmesi ve şehrin yeniden inşası için Fatih Mehmet Kocaispir'in başkanlığına duyulan güveni ifade etti.

ADANA İÇİN UMUT, GÜVEN VE TECRÜBE BİR ARADA

Kararın açıklanmasıyla birlikte, Cumhur İttifakı adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Anavatan Partisi'nin kendisine olan desteğinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, bu birlikteliğin Adana için daha büyük başarılar getireceğine olan inancını dile getirdi. Kocaispir, "Anavatan Partisi'nin değerli tecrübesi ve güçlü desteği ile Adana'mız için hayata geçireceğimiz projelerimiz, şehrimizi hak ettiği yere taşıyacak" dedi.

TÜM ADANALILAR BİRLİKTE YENİDEN

Anavatan Partisi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde başarılı hizmetleriyle tanınan belediye başkanı ve adayı Mustafa Şahin Gökçe ile birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Fatih Mehmet Kocaispir'e verilen desteğin, tüm Adanalı vatandaşlar tarafından desteklenmesi çağrısında bulundu.

ADANA YENİDEN PARILDAYACAK

Anavatan Partisi ve Fatih Mehmet Kocaispir'in ortak vizyonu, Adana'yı yeniden Türkiye'nin göz bebeği haline getirme ve kentteki yaşam kalitesini artırma üzerine kurulu. Bu tarihi iş birliği, Adana'nın yarınları için umut ve yenilenme vaadi taşıyor.