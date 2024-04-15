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Alemdar: “Birliktelikle şehrimizi gelecek hedeflerine ulaştıracağız”

Başkan Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve yönetimini ağırladı Alemdar, “Bizler yıllarca bu kutlu sevdanın çatısı altında görev yaptık Şimdi ise Rabbim nasip etti ve Büyükşehir Belediye Başkanı olduk İnşallah geçmişte olduğu gibi bugün de 16 ilçemizde 672 mahallemizde şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz Birlikteliğimizden güç alarak şehrimizi gelecek hedeflerine ulaştıracağız” dedi

SİYASET 15.04.2024, 14:10
Alemdar: “Birliktelikle şehrimizi gelecek hedeflerine ulaştıracağız”

Başkan Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve yönetimini ağırladı. Alemdar, “Bizler yıllarca bu kutlu sevdanın çatısı altında görev yaptık. Şimdi ise Rabbim nasip etti ve Büyükşehir Belediye Başkanı olduk. İnşallah geçmişte olduğu gibi bugün de 16 ilçemizde 672 mahallemizde şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Birlikteliğimizden güç alarak şehrimizi gelecek hedeflerine ulaştıracağız” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve yönetimini ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Alemdar’ı tebrik eden Tever, günün anısına tablo hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Alemdar ise, “İl başkanımıza ve yönetim kuruluna ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Kendilerini belediyemizde ağırlamaktan onur duyduk. Rabbim birliğimizi daim eylesin” dedi.

SAKARYA’MIZ İÇİN HEP BİRLİKTE VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a görevinde başarılar dileyerek sözlerine başlayan İl Başkanı Tever, “Bizler Sakarya İl Teşkilatı olarak her zaman olduğu gibi yeni dönemde de sizlerin yanındayız. Çalışmalarınızda size kolaylıklar diliyoruz. Rabbim mahcup etmesin. Yeni dönemde inşallah Sakarya’mız için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizde bir seçim biter yenisi için hazırlıklar hemen başlar. İl teşkilatı olarak bu minvalde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rabbim bu şehre en iyi şekilde hizmet etmeyi bizlere nasip etsin” şeklinde konuştu.

16 İLÇEMİZDE 672 MAHALLEMİZDE VATANDAŞLARIMIZA HİZMET SUNACAĞIZ

Ziyarette konuşan Başkan Alemdar, “İl başkanlığımızın ziyareti bizleri ziyadesiyle memnun etti. Her şeyden önce şunu ifade etmeliyim ki, teşkilatlar bizim evimiz ve siyasetin merkezidir. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler yıllarca bu kutlu sevdanın çatısı altında görev yaptık. Şimdi ise Rabbim nasip etti ve Büyükşehir Belediye Başkanı olduk. İnşallah geçmişte olduğu gibi bugün de 16 ilçemizde 672 mahallemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sorumluluğumuzun ve vatandaşlarımızın bizlerden olan beklentilerinin farkındayız. Seçimden önce de ifade ettiğimiz gibi, şehrimizin beklentilerine cevap vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

BİRLİKTELİKLE SAKARYA’YI GELECEK HEDEFLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ

Alemdar konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Milletimiz kararını verdi. Şehrimizde yola devam dedi. İnşallah milletimizin desteğini hizmetlerimizle boşa çıkarmayacağız. Birlikteliğimizden güç alarak aklı ve istişare kültürünü ön planda tutmaya, şehrimizi gelecek hedeflerine ulaştırmak gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu vesile ile bir kez daha seçimlerde canla başla çalışan AK Parti teşkilatımızın tüm fertlerine, Cumhur İttifakı üyelerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum”

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