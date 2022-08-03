Adıyaman Milletvekili Aydın'dan TOKİ'ye 'sosyal' ziyaret

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut'u makamında ziyaret ederek, Adıyaman ve ilçelerindeki yatırımları inceleyerek yapılacak olan projeler hakkında bilgi aldı.ADIYAMAN (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlatılıyor.

İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği projeyle ilgili hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a yaptığı ziyarette projeyle ilgili bilgiler aldı.

"Vatandaşları kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız" diyen Başkan Bulut, "Sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak bu konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacaktır. Amacımız, salgın döneminde daralan konut arzını hızla artırarak hem inşaat sektörünü canlandırmak hem de insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını temin etmektir" dedi.

Milletvekili Aydın, yeni yapılacak olan sosyal konut projeleri, yapımı devam Millet Bahçesi, Mara ve Musalla Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları, Adıyaman Türkiye Petrolleri Mahallesi'nde yapımı süren Toplu Konut Projesi, Kahta Millet Bahçesi, Kahta Çobanlı Mahallesi'nde yapımı süren Toplu Konut projesi, Gölbaşı Hükümet Konağı yapım işi, Samsat ilçesindeki deprem konutları, Samsat Hükümet Konağı ve birçok proje ilgili gelinen sondurumu ve yapılacak olan projeler ile ilgili istişarede bulunduklarına dikkati çekti.