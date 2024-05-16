Büyükşehir’in Kayseri Kariyer Merkezi Projesi ile 5 bin 757 kişi iş buldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi, faaliyete geçtiği 2021 yılından bu zamana kadar 12 bin 884 iş başvurusu alırken, 5 bin 757 kişinin istihdam edilmesini sağladı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

2021 yılı Kasım ayında faaliyete geçen, iş arayan ve işveren arasında köprü kuran Büyükşehir Belediyesi’nin kariyerden sorumlu kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, en uygun kişiyi, en uygun işe yönlendirmeye gayret ediyor.

Kayseri’de ve ülke genelinde iş arayan kişilerle işçi arayan işletmeleri kendi platformunda buluşturan Kayseri Kariyer Merkezi, vasıflı, vasıfsız personel ve stajyer ile özellikle sanayinin aradığı ara eleman ya da teknik eleman ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılıyor.

Kayseri Kariyer Merkezi, birçok seçkin kurumla yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde daha güçlü, daha gelişmiş bir sistemle hizmetlerini yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin istihdam ve danışmanlık kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, inovatif kimliğiyle Türkiye'de güçlü bir ekonomi ve gelecek sağlayarak, istihdam piyasasına yön veren kuruluşlardan birisi olmayı hedeflerken, bu kapsamda hemen her platformdan hedef kitledeki vatandaşlara ulaşıyor.

Kayseri Kariyer Merkezi, web sitesi ve cep telefonu uygulaması aracılığı ile de fırsatlara kolay erişim İmkânı sağlıyor.

Kariyer Merkezi, Kayseri’deki önemli ve etkili pek çok kurum, kuruluşlar ile iş birliği halinde çalışmalarını yürütüyor. Merkez, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Serbest Bölgesi, Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesi ve KAYMEK A.Ş. gibi kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde kentteki istihdama katkı sağlıyor.

Kayseri Kariyer Merkezi, bu zamana kadar toplam 360 bin 782 kişi SMS ile yönlendirme, 12 bin 884 iş başvurusu alırken, 5 bin 757 vatandaşın da istihdam edilmesine yönelik yönlendirme gerçekleştirdi.

KAYSERİ KARİYER MERKEZİ, İSTİHDAM FUARI’NDA

Öte yandan Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde hazırlanan Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nda yerini alan Kayseri Kariyer Merkezi vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin işveren ile iş arayan vatandaşları buluşturduğu istihdama yönelik kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, depremden dolayı şehir değiştirip iş arayan vatandaşa fuarda adeta kucak açtı. Standı ziyaret eden katılımcılara, kariyer ve istihdam çalışmaları hakkında bilgiler verildi.