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Başkan Zeyrek, ‘Engelsiz kardeşlerimin dertlerine çözüm olmak istiyorum’

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesi işbirliğinde etkinlik düzenlendi Etkinlikte konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Ben engelli kelimesini sevmiyorum, engelsiz kardeşlerimle her zaman birlikte olmak, dertlerini dinlemek, dertlerine çözüm olmak istiyorum” diye konuştu

GÜNDEM 16.05.2024, 11:15
Başkan Zeyrek, ‘Engelsiz kardeşlerimin dertlerine çözüm olmak istiyorum’

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesi işbirliğinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Ben engelli kelimesini sevmiyorum, engelsiz kardeşlerimle her zaman birlikte olmak, dertlerini dinlemek, dertlerine çözüm olmak istiyorum” diye konuştu. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesi ortaklığında 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Akhisar Gölet alanında düzenlenen etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, parti örgütü, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve günün özel konukları olan ‘Engelsiz Bireyler’ katıldı. Başkan Zeyrek ve Başkan Dutlulu’nun alandaki tüm konuklarla tek tek selamlaşmasının ardından program başladı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Akhisar Belediyesi’nde göreve geldikleri andan itibaren engellilerin sosyal hayata katılımını arttırmak amacıyla çalışmalar başlattıklarını dile getirdi ve bundan sonraki süreçte de Manisa Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek bu çalışmaların kapsamını daha da genişleteceklerini söyledi. 

‘SEVGİ, TÜM ENGELLERİ AŞACAKTIR’ 

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de bir konuşma yaptı. Engelliler Haftası kapsamında engelli derneklerinin başkanları ile görüştüğünü ve yapılabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Başkan Zeyrek, “Bu hafta Engelliler Haftası. Dün engelsiz kardeşlerim ve onların başkanları ile birlikteydim, birçok proje konuştuk. Bu projelerin hepsini hayata geçireceğiz. Bugün de engelsiz kardeşlerimle yine birlikteyiz. Ben sizleri çok seviyorum. Bu sevginin tüm engelleri aşacağından hiç şüpheniz olmasın. Şunu biliyorum bundan 5 dakika sonra, 1 saat sonra, 5 gün sonra kimin neyle karşılaşacağı belli değil. Bugün sahnedeyiz ama yarın sizlerle birlikte bir rehabilitasyon merkezinde olabiliriz. Manisa Büyükşehir Belediyesi, her zaman yanınızda olacak. Dün, dernek başkanlarınla görüşürken bizden veya bir rehabilitasyon merkezi istediler, gündüz bakımevi istediler. Daha önceden hazırladığım projelerle karşılarına çıktım. Çünkü bu istekleri biliyorum. Bu istekleri gerçekleştirmek adına gerçekten çok çalışıyorum. Benim mesaim sabah 7.30'da başlıyor gece 11-12'ye kadar belediyemizde Manisalı vatandaşlarımız için çalışıyorum. Daha da çok çalışacağım. 5 yıl boyunca engelsiz kardeşlerimin yanında olacağım, ihtiyaç sahibi olan herkesin yanında olacağım. Herkesin derdini dinleyecek ve dertlerine derman olmak için tüm gücünle çalışacağıma buradan yine söz veriyorum. Yalnızca bu haftada değil engelsiz kardeşlerimle her zaman için birlikte olmak istiyorum ben. Onların her zaman için sesini duymak istiyorum, dertlerini dinlemek istiyorum ve onların dertlerine çözüm olmak istiyorum. Engelsiz kardeşlerim benim ayrıcalığımdır, benim canımdır. 

Manisa'da büyükşehir Belediyesi'nin kapıları engelsiz kardeşlerime her zaman açık olacak. Randevusuz Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne gelebilirler. Engelsiz kardeşlerimin daha rahat ulaşabilmesi için otobüslerde bir yenilenme ve düzenleme getireceğiz. Alçak tabanlı otobüsleri şehrin birçok yerinde göreceksiniz. Gündüz bakım kampüsü yapmayı planlıyoruz. Bu kampüsümüzün içerisinde engelli vatandaşlarımız, otizmli vatandaşlarımız, büyüklerimiz ve ihtiyaç sahibi olan herkese gündüz bakım kampüsünden faydalanacaklar. Burayı kullanacak vatandaşlarımızın aileleri de hem sosyal hayata kavuşacaklar hem de ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Bunu seçim döneminde de devamlı gündeme getiriyordum. Artık çok şükür sizlerin destekleri ile bu koltuğa oturdum ve icraata dökme zamanı geldi. Manisa’mın gelişimi için ortak aklı oluşturacağız, herkesin fikrini dinleyeceğiz. 5 yıl boyunca sizlerle birlikte Manisa’mıza güzel hizmetler yapacağız” diye konuştu. Konuşmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Karagöz ile Hacivat oyunu sahnelendi. 

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