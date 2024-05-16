Ayvalık'ta teknede asker eğlencesine engel yok!

Balıkesir'de Ayvalık Belediyesi'nden Engelliler Haftası'nda düzenlenen etkinlikle engelleri dolayısıyla askere gidemeyen gençler için gerçekleştirilen asker eğlencesinde duygulu anlar yaşandı.BALIKESİR (İGFA) - Engelliler Haftası’nda düzenlenen etkinlikler kapsamında engelleri nedeniyle askerlik yapamayan gençler, Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen tekne turunda ellerine kına yaktı.

Tekne turunda bir günlük de olsa temsili askerlik yapacak olan gençlerin ellerine geleneksel kına yakılırken, doğum günü olan bireyler için de pasta kesildi.

Tekne turuna katılanlar tarafından temsili olarak askerlik uğurlaması yapılan gençlerin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.

Tekne turuna; Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Özel Çocuklar Eğitim Evi, Özel Ayvalık Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Zeytin Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Birlik Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri katıldı.