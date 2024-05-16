Bursa İnegöl'de 4 ayda toplanan yağ 5 günde toplandı!

İnegöl Belediyesi’nin Anneler Günü için düzenlediği Kahve Makinesi hediye atık yağ toplama kampanyasında kazanan belli oldu.BURSA (İGFA) - Anneler Gününü fırsata çevirerek farkındalık oluşturmak ve çevre bilincini arttırmak adına Kahve Makinesi hediyeli atık yağ kampanyası düzenleyen İnegöl Belediyesi amacına ulaştı.

Normal şartlarda aylık ortalama 300 litre atık yağ toplanırken 5 günde 1201 litre atık yağ toplanırken, kampanyanın kazananı da belli oldu.

En fazla atık yağı getiren Gülşah Çağır, kahve makinesinin sahibi olmaya hak kazandı.

Hediye takdimi düzenlenen törenle başkanlık makamında gerçekleştirildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Melih Ateş, Temizlik İşleri Müdürü Serdar Zorluer ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile kahve makinesini kazanan Gülşah Çağır katıldı.

4 AYDA TOPLANAN YAĞ 5 GÜNDE TOPLANDI

Hediye teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz çevre bilincinin arttırılması adına çeşitli kampanyalar yapıyor. Amacımız bu kampanyalarla toplumumuzu çevreye daha duyarlı hale getirmek. Burada da anneler gününü vesile kıldık. Faydalı da bir etkinlik oldu. Bu kampanyaya 75 vatandaşımız atık yağ getirerek dahil oldular. Toplamda 1201 litre yağ toplanmış oldu. Gülşah hanım da 175 litre ile kampanyanın birincisi oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bu etkinlikte aslında 4 ayda toplanan atık yağı da 5 günde toplamış oldu. Çok dikkat çekici bir veri” dedi.

Atık yağların lavabolara döküldüğünü ve sonuçlarının çok ağır olduğunu hatırlatan Başkan Taban “Bunlar normal şartlarda muhtemelen lavabolara dökülecekti. Bu da zamanla sorunlara sebep oluyor, tıkanmalara sebep oluyor, yeraltı sularını kirletiyor. Vatandaşlarımız 153 hatlarımızı aradığında aslında biz bu atık yağları alıyoruz. Bunu da tekrar ifade etmek istiyorum. Ben katkı ve destekleri için yarışmaya katılanlara da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.