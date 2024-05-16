KGK’dan Ankara’da diplomasi turu

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), kamu diplomasisine destek misyonu çerçevesinde uluslararası işbirliklerinin artırılması amacıyla diplomasi trafiğine hız verdi.ANKARA (İGFA) - KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK Mali Başkan Yardımcısı Yakup Aslan ve Yaygın Medya Meclis Başkan Yardımcısı Esra Öztürk’ten oluşan KGK Heyeti Başkentte bir takım diplomatik temaslarda bulundu.

EL SALVADOR

Heyetin Ankara’daki ilk durağı El Salvador Büyükelçiliği oldu. El Salvador Büyükelçisi Hector Jaime tarafından büyükelçilik makamında kabul edilen heyet ile iki ülke arasında medya işbirliğinin artırılması ile Ankara-San Salvador ilişkilerinin daha ileri seviyelere çıkartılması için birlikte gerçekleştirilecek projeler ele alındı.

İRAN

Heyetin ikinci durağı İran İslam Cumhuriyeti Kültür Müsteşarlığı oldu. İran Kültür Müsteşarı Seyyid Kasım Nazımi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede Eylül ayında Tebriz’de gerçekleştirilmesi planlanan Türk-İran Medya çalıştayına ilişkin yol haritası görüşüldü.

HİNDİSTAN

Diplomasi turuna Hindistan Büyükelçiliği’yle devam eden heyet, Hindistan Büyükelçiliği Basın Müsteşarı Anto Alphonse ile bir araya geldi. Ankara - Yeni Delhi ilişkilerinin derinleşmesine ilişkin medya alanına düşen görevlerin ele alındığı görüşmede Türkiye-Hindistan Medya Çalıştayı’nın takvim ve içerik detayları ele alındı.

LÜBNAN

KGK Heyetinin Ankara’daki bir sonraki durağı Lübnan Büyükelçiliği oldu. Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen görüşmede KGK heyeti Büyükelçi Ghassan A. Moallem tarafından kabul edildi. Lübnan ve Türkiye’nin köklü ilişkilerinin medya diplomasisi alanında da gerçekleşmesi yönünde görüş birliğinde sonuçlanan görüşmede işbirliğinin artırılması için somut adımlar ele alındı medya alanında olası işbirliği alanlarının masaya yatırılacağı bir çalıştayın yapılması için karar alınan görüşmede çalıştayın 2024 yılı içerisinde Beyrut’ta gerçekleştirilmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

KARADAĞ

Heyet, son diplomatik misyon durağı olan Karadağ Büyükelçilik makamında büyükelçi Perisa Kastratovic tarafından kabul edildi. KGK heyeti medya alanında yapılabilecek işbirliği başlıklarını ele aldı. Görüşmede ülkesinin Türkiye ile ilişkileri fevkalade önemsediğini vurgulayan büyükelçi medya alanında Küresel Gazeteciler Konseyi ile işbirliğinin önemine dikkat çekti. Görüşmede iki ülkenin medya alanında işbirliği için somut adımlar atılması için yol haritası belirlendi.

DİM: ÇABALARIMIZ SÜRECEK

KGK genel başkanı Dim, Ankara’daki diplomatik misyonlara ziyaret trafiğinin süreceğini belirterek,

“Bölgesel güç olan ülkemizin kamu diplomasisine medya kanalıyla verebileceğimiz desteği arttırmak adına 74’e ulaşan dış ülke temsilcilerimiz ve tüm ülkeye yayılmış temsilci ve üyelerimizle olağanüstü gayret içindeyiz” dedi.

ÇAVUŞOĞLU ZİYARETİ

KGK heyetinin Ankara’da son durağı NATOPA Türk Delegasyonu Başkanı ve geçmiş dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu. Meclisteki çalışma ofisinde gerçekleşen görüşmede Başkan Çavuşoğlu’na konseyin çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Başkan Dim, “Sayın bakanımızın her daim desteğini gördük. Kamu diplomasisine destek veren bir medya örgütlenmesini bakanımız ön görmüştü. Bu vesileyle bir kere daha fikir alışverişinde bulunduk ve hem de nezaket ziyareti yapmış olduk. Kendilerine nazik kabulleri için çok teşekkür ederiz” dedi. Çavuşoğlu da konseyin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.