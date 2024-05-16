Son Dakika

KGK’dan Ankara’da diplomasi turu

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), kamu diplomasisine destek misyonu çerçevesinde uluslararası işbirliklerinin artırılması amacıyla diplomasi trafiğine hız verdi

GÜNDEM 16.05.2024, 11:46
KGK’dan Ankara’da diplomasi turu

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), kamu diplomasisine destek misyonu çerçevesinde uluslararası işbirliklerinin artırılması amacıyla diplomasi trafiğine hız verdi.ANKARA (İGFA) - KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK Mali Başkan Yardımcısı Yakup Aslan ve Yaygın Medya Meclis Başkan Yardımcısı Esra Öztürk’ten oluşan KGK Heyeti Başkentte bir takım diplomatik temaslarda bulundu.  

EL SALVADOR

Heyetin Ankara’daki ilk durağı El Salvador Büyükelçiliği oldu. El Salvador Büyükelçisi Hector Jaime tarafından büyükelçilik makamında kabul edilen heyet ile iki ülke arasında medya işbirliğinin artırılması ile Ankara-San Salvador ilişkilerinin daha ileri seviyelere çıkartılması için birlikte gerçekleştirilecek projeler ele alındı.

İRAN

Heyetin ikinci durağı İran İslam Cumhuriyeti Kültür Müsteşarlığı oldu. İran Kültür Müsteşarı Seyyid Kasım Nazımi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede Eylül ayında Tebriz’de gerçekleştirilmesi planlanan Türk-İran Medya çalıştayına ilişkin yol haritası görüşüldü.

HİNDİSTAN

Diplomasi turuna Hindistan Büyükelçiliği’yle devam eden heyet, Hindistan Büyükelçiliği Basın Müsteşarı Anto Alphonse ile bir araya geldi. Ankara - Yeni Delhi ilişkilerinin derinleşmesine ilişkin medya alanına düşen görevlerin ele alındığı görüşmede Türkiye-Hindistan Medya Çalıştayı’nın takvim ve içerik detayları ele alındı.

LÜBNAN

KGK Heyetinin Ankara’daki bir sonraki durağı Lübnan Büyükelçiliği oldu. Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen görüşmede KGK heyeti Büyükelçi Ghassan A. Moallem tarafından kabul edildi. Lübnan ve Türkiye’nin köklü ilişkilerinin medya diplomasisi alanında da gerçekleşmesi yönünde görüş birliğinde sonuçlanan görüşmede işbirliğinin artırılması için somut adımlar ele alındı medya alanında olası işbirliği alanlarının masaya yatırılacağı bir çalıştayın yapılması için karar alınan görüşmede çalıştayın 2024 yılı içerisinde Beyrut’ta gerçekleştirilmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

KARADAĞ

Heyet, son diplomatik misyon durağı olan Karadağ Büyükelçilik makamında büyükelçi Perisa Kastratovic tarafından kabul edildi. KGK heyeti medya alanında yapılabilecek işbirliği başlıklarını ele aldı. Görüşmede ülkesinin Türkiye ile ilişkileri fevkalade önemsediğini vurgulayan büyükelçi medya alanında Küresel Gazeteciler Konseyi ile işbirliğinin önemine dikkat çekti. Görüşmede iki ülkenin medya alanında işbirliği için somut adımlar atılması için yol haritası belirlendi.

DİM: ÇABALARIMIZ SÜRECEK

KGK genel başkanı Dim, Ankara’daki diplomatik misyonlara ziyaret trafiğinin süreceğini belirterek,
“Bölgesel güç olan ülkemizin kamu diplomasisine medya kanalıyla verebileceğimiz desteği arttırmak adına 74’e ulaşan dış ülke temsilcilerimiz ve tüm ülkeye yayılmış temsilci ve üyelerimizle olağanüstü gayret içindeyiz” dedi.

ÇAVUŞOĞLU ZİYARETİ

KGK heyetinin Ankara’da son durağı NATOPA Türk Delegasyonu Başkanı ve geçmiş dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu. Meclisteki çalışma ofisinde gerçekleşen görüşmede Başkan Çavuşoğlu’na konseyin çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Başkan Dim, “Sayın bakanımızın her daim desteğini gördük. Kamu diplomasisine destek veren bir medya örgütlenmesini bakanımız ön görmüştü. Bu vesileyle bir kere daha fikir alışverişinde bulunduk ve hem de nezaket ziyareti yapmış olduk. Kendilerine nazik kabulleri için çok teşekkür ederiz” dedi. Çavuşoğlu da konseyin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 36 61
4. Başakşehir 36 58
5. Beşiktaş 36 55
6. Kasımpasa 36 52
7. Alanyaspor 36 50
8. Rizespor 36 49
9. Sivasspor 36 48
10. Antalyaspor 36 45
11. A.Demirspor 36 44
12. Samsunspor 36 42
13. Kayserispor 36 41
14. Konyaspor 36 40
15. Ankaragücü 36 39
16. Gaziantep FK 36 38
17. Hatayspor 36 37
18. Karagümrük 36 37
19. Pendikspor 36 36
20. İstanbulspor 36 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 37 88
2. Arsenal 37 86
3. Liverpool 37 79
4. Aston Villa 37 68
5. Tottenham 37 63
6. Chelsea 37 60
7. Newcastle 37 57
8. M. United 37 57
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 37 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 93
2. Barcelona 35 76
3. Girona 36 75
4. Atletico Madrid 36 73
5. Athletic Bilbao 36 62
6. Real Betis 35 55
7. Real Sociedad 35 54
8. Villarreal 36 51
9. Valencia 35 48
10. Getafe 36 43
11. Deportivo Alaves 36 42
12. Sevilla 36 41
13. Osasuna 36 41
14. Rayo Vallecano 36 38
15. Celta Vigo 36 37
16. Las Palmas 35 37
17. Mallorca 36 36
18. Cadiz 36 32
19. Granada 36 21
20. Almeria 35 17