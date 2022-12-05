Özel çocuklardan muhteşem konser

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) yararına 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir konser düzenlendi. Koro şefliğini KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu'nun yaptığı konserde engelli çocukların da yer aldığı kora birbirinden güzel türküler seslendirdi. Özel çocukların verdiği konser büyük beğeni aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KİGDER tarafından ZİÇEV yararına Kadir Has Kongre Merkezi'nde bir konser düzenlendi. Düzenlenen konsere Ak Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, il Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Diş Hekimleri Odası Başkanı Umut Kural, KİGDER Başkanı Dr Sema Karaoğlu, ZİÇEV Kayseri Şube Başkanı Asuman Talaslıoğlu ve davetliler katıldı.

ONLARA SORUMLULUK VERDİĞİNİZDE ÇOK GÜZEL SONUÇLAR ÇIKIYOR

Etkinlik Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu'nun açılış konuşması ile başladı.Dr. Karaoğlu, "Engelleri ortadan kaldırmak, tekrar farkındalığı için çok iyi bir fırsat bu gün. Bugün kutlanacak bir şey yok, bugün farkındalık yaratma ve artırma günü. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanında bizlerin de üzerine çok görevler düşüyor. Bugün sizlere engelli kardeşlerimizle birlikte bir konser sunacağız. Çünkü biz KİGDER’liler kaynaştırmayı çok önemsiyoruz. Onların bir birey olduğunu unutmadığımızda, sorumluluk verdiğimizde o kadar güzel sonuçlar çıkıyor ki. Bugün bunu hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

YEGANE GAYEMİZ, YAVRULARIMIZI TOPLUMA , Toplumu da yavrularımıza KAZANDIRMAK yani kaynaşmak.

Daha sonra kürsüye ZİÇEV Kayseri Şube Başkanı Asuman Talaslıoğlu geldi. Talaslıoğlu da, "40. yılımızı büyük onurla kutluyoruz. Hiçbir kar amacı gütmeden binlerce öğrenciye eğitim veriyoruz. Yegane gayemiz, yavrularımızı topluma kazandırmak, kaynaştırma ve bu süreçte de ailelerine destek olmaktır. Bu aileye ve asıl bu topluma 20 yılı aşkın süredir görev yapan bir yönetici olarak iki önerim var. Birincisi öncelikle yalnız olmadığımızı bilmeliyiz. Kimse yoksa ZİÇEV var. İkinci önerim ise tüm topluma. Her çocuk sevgi ister, başının okşanmasını ister. Ama bizim çocuklarımız daha fazlasını ister. Sevelim, onları seviyormuş gibi yapmayalım" dedi.

HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMAK GEREKİYOR

Etkinlik öncesi son konuşmayı ise Ak Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis yaptı. Kendisinin de evladının Zihinsel Engelli bir birey olduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan Nergis, "25 yıldır ZİÇEV ailesindeyim. Ben de Ankara ZİÇEV'in velisiyim. Benim oğlum da ZİÇEV'e devam eden öğrencilerden. Yöneticilerimizin ne kadar özveri ile bu işleri omuzladıklarını gayet iyi biliyorum. ZİÇEV Kayseri Şubesinin de çok özveri ile çalıştıklarını biliyorum. Bu çocukların bir imtihanı yok. Onlar bütün imtihanlarını geçmiş olarak bu dünyaya geldiler. Aslında bütün toplum olarak imtihan içindeyiz. Bu evlatlarımızı hepimizin sahiplenmesi gerekiyor. Hem bu çocukların hem de ailelerin hayatını kolaylaştırmak için her aşamada gayretle çalışmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

ÖZEL ÇOCUKLARDAN MUHTEŞEM KONSER

Açılış konuşmalarının ardından sahneye koroda yer alan özel çocuklar çıktı. Özel çocuklar ellerindeki dövizlerle mesaj verdi. Daha sonra ise konsere geçildi. Koroda yer alan ZİÇEV üyesi öğrenciler, KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu şefliğinde birbirinden güzel türküler seslendirdiler. Zaman zaman şeflik yapan özel çocuklar, dans gösterisi sunmayı da ihmal etmedi. KİGDER’in ZİÇEV yararına yaptığı etkinlik büyük beğeni topladı.

Konsere katılanlar da şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Konserden elde edilen gelir ise ZİÇEV yararına kullanılacak.

Açılış konuşmalarının ardından sahneye koroda yer alan özel çocuklar çıktı. Özel çocuklar ellerindeki dövizlerle mesaj verdi. Daha sonra ise konsere geçildi. Koroda yer alan ZİÇEV üyesi öğrenciler, KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu şefliğinde birbirinden güzel türküler seslendirdiler. Zaman zaman şeflik yapan özel çocuklar, dans gösterisi sunmayı da ihmal etmedi. KİGDER’in ZİÇEV yararına yaptığı etkinlik büyük beğeni topladı.

Konsere katılanlar da şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Konserden elde edilen gelir ise ZİÇEV yararına kullanılacak.