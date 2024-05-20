Anadolu Ateşi New Jersey'de izleyicileri büyüledi

Dünya çapında ün kazanmış dans grubu Anadolu Ateşi, 7 Mayıs - 18 Mayıs tarihleri arasında ABD ve Toronto'da gerçekleştirdiği turnenin sonuna yaklaşıyor. Turnenin New Jersey durağı, ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli tarafından takip edilerek kameralara alındı.

Özlem Özgüt Yörekli / abdpost.com (ABD İGFA) - Anadolu Ateşi, muhteşem dansları ve enerjik performansları ile izleyicileri adeta büyüledi. Türk dansının heyecan verici ritmi ve göz alıcı kostümleriyle sahne alan grup, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gösteri sonunda grup lideri Mustafa Erdoğan ve tüm dansçılar, sahneden ayrılmak yerine izleyicilerle birebir iletişim kurmayı tercih etti. Seyircilerle fotoğraf çektirip küçük şovlar yaparak unutulmaz anlar yaşattılar. Bu sıcak ve samimi etkileşim, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Anadolu Ateşi, sahip olduğu 2 Guinness Rekoru, gerçekleştirdiği 8500'den fazla gösteri, 45 dansçı, 110 ülke ve 50 milyon izleyici ile dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip.

Sayısız uluslararası turne ve çeşitli tanıtım faaliyetleriyle dünya çapında en üst seviyede dans gruplarından biri olarak kabul edilen Anadolu Ateşi, tarih ve kültür köprüsü olmaya devam ederken izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.