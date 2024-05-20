Pazaryerili kick boksçular Kick Boks Dünya kupasında 3. oldu

9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na Pazaryerili sporcular damga vurdu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) – 15-19 Mayıs 2024 tarihinde 9. Uluslararası Kick Boks Dünya kupası yapıldı Pazaryerili sporculardan Kick Boks Dünya Kupası'na Tuba Nur Yağcı, Efecan Güçlü, Fatmagül Yağcı ve Ömer Faruk Özbay katıldı.

Sporculardan Tuba Nur Yağcı 50 kg Yıldız bayanlar kick light kategorisinde Bilecik'e 3.'lük kazandırdı.

Kick Boks Bilecik İl Temsilcisi ve Antrenörü, Fehmi Piliç "Şükür kick boks Boks Dünya kupasından madalya ile döndük. Öğrencilerimiz için halk eğitim üzerinden kurs açan sayın Kaymakamımız Ahmet Tayyib Kahraman’a, bizi maddi manevi her konuda destekleyen Pazaryeri Belediye Başkanımız Sayın Zekiye Tekin ve İl Spor Müdürümüz Sayın Yasin Özdemir’e sonsuz teşekkürlerimizi sunar, müsabakaya katılan sporcularımızı verdikleri mücadeleden dolayı kutlarım" dedi.