Yaşam tarzı, fiziksel aktivite, beslenme, stres ve kaygının beyin sağlığı için önemli olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Nihal Işık, beyin sağlığını koruyucu tavsiyelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Merkezi sinir sisteminin bir parçası olan ve karmaşık bir yapısı bulunan insan beyni, genetik ve çevresel faktörlerden etkilenebiliyor.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Nihal Işık, beyin sağlığını korumak için 8 tavsiyede bulundu:

Düzenli fiziksel aktivite; depresyon riskinin azalmasına, daha kaliteli bir uykuya, beyne ve diğer organlara ulaşan kan akışının artmasına, fiziksel işlevle birlikte zihinsel işlevin gelişmesine destek oluyor. Bunlara ek olarak düzenli egzersiz, demans ve Alzheimer riskini de düşürüyor. Çeşitli çalışmalara göre tütün ürünleri beyinde birtakım olumsuz değişikliklere neden olabiliyor. Bu nedenle tütün ürünlerinin sınırlandırılması veya bırakılması beyin ve dolaşım sistemi sağlığı açısından önem taşıyor. Yeterli ve kaliteli uyku; beynin gün içinde aldığı bilgilerin pekiştirilmesine ve depolanmasına yardımcı olabilir, vücudun dinlenmesini sağlayabilir ve stresin azaltılmasında etkili olabilir. Zayıf uyku hafıza güçlüklerine, ruh haline ilişkin sorunlara ve konsantrasyonun zayıflamasına yol açabilir. Kan basıncı yani tansiyonun normal aralıklarda tutulması sağlık açısından önem taşıyor. Kan basıncının artması kan damarlarında hasarlara neden olabilir ve bu durum beyin sağlığını olumsuz etkileyebilir. İdeal kiloda olmaya dikkat edilmeli ve dengeli beslenme düzeni sürdürülmeli. Beyin işlevlerinin yerine getirilmesi ve sağlıklı yapısının korunması amacıyla diyette; tam tahıl ürünleri, et, tavuk ve balık, taze sebze ve meyveler, sağlıklı yağ grubu ve süt ürünleri yeterli miktarda yer almalı. Gereksiz ilaç kullanımı azaltılmalı. Stres ve depresyon kontrol altına alınmalı. Diyabet gibi kronik hastalıklar varsa düzenli takibi yapılmalı.