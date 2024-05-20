Konservatuvar öğrencileri sahneden mezun oldular

2024 Çolpan İlhan & Sadri Alışık Konservatuvarı öğrencileri tiyatro sahnesinde mezun oldu.İSTANBUL (İGFA) - 15 yılı geride bırakan “Çolpan İlhan &Sadri Alışık Konservatuvarı”, 2024 yılı mezunlarını verdi. Ücretsiz eğitim veren konservatuvarın yeni mezunları sahneledikleri ’39 Basamak’ oyunuyla okullarına veda etti. Geçtiğimiz akşam Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi’nde sahnelenen Patrick Barlow’un yazdığı oyunu, aynı zamanda konservatuvarın eğitmenlerinden de olan Ziver Armağan Açıl sahneye koydu.

Konservatuvar öğrencileri Emre Gül, Gizem Alukan, Hasan Özperçin, Jülide Öztürk, Şaban Emre Kuş, Şevval Diyartepe ve Zelal Özge Öner’in rol aldığı oyun, başta konservatuvarın eğitmenleri olmak üzere tüm seyirciden tam not aldı.

Geceye katılan Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık, yaptığı konuşmada “Mezun olan yetenekli, çabalı, istekli ve meraklı gençlerimizi can-ı gönülden kutluyorum. Yağmurları bol olsun. En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir. Ellerinde emekleri, alınlarında terleri ve kalplerinde sevdaları ile yürüdükleri yol hep açık olsun. Sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Her zaman yanlarındayız” dedi.