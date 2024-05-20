Bayramda önce yarış sonra konser coşkusu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bike Fest kapsamında 3 ayrı günde, 3 etap halinde koşılan Tour Of Sakarya son etabında da nefes kesti. Şehirde bisiklet fırtnası estiren dünyanın en prestijli yarışında şampiyonlar belli oldu. Sporseverler 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda önce yarış, sonra ise İkilem Grubu konseriyle büyük bir coşku yaşadı.

SAKARYA (İGFA) - Her yıl olduğu gibi bu yılda Sakarya Bisiklet Fesivali (Sakarya Bike Fest) ile şehirde bisiklet fırtınası esiyor.

DÜNYA İZLEDİ

Tour Of Sakarya yol bisikleti yarışları 3 ayrı günde 3 etap şeklinde şehrin kalbinden geçerek büyük bir heyecana sahne oldu. Sırasıyla Adapazarı, Kaynarca, Karasu ve Serdivan’ın kalbinden geçen dünyanın en yetenekli pedalları, şehrin cennet güzelliğini 128 ülkede aynı anda yapılan canlı yayınla dünyaya tanıttı.

NEFES KESEN MÜCADELE

3’üncü ve son etap ise 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda start aldı. Yıldız sporcular Adapazarı, Kaynarca, Ferizli ve Karasu ilçelerindeki Koşucular, Nasuhlar, Işıklar, Sarı Gazi, Acarlar Longozu ile Denizköy’den geçerek nefes kesen bir mücadele ortaya koydu. 9 ülke ve 15 takımdan 66 pedal, tam 137 kilometre boyunca podyum için ter döktü.

PODYUMDA SAKARYA İMZASI

Zorlu 3’üncü etabın birincisi Kazakistanlı Orken Slamzhanov olurken, ikinciliği ise Sakarya Büyükşehir’in sporcusu Burak Abay yerleşerek ülkesine büyük bir gurur yaşattı. 3’üncülüğü de Çinli Xianjing Lyu göğüsledi.

TOUR OF’UN ŞAMPİYONU

Tour Of Sakarya’nın şampiyonu ise Çin takımından Jakobus Whillem Smith oldu ve bisiklet alanında en prestijli başarıyı elde etti. Şampiyon sporculara madalyalarını Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Burak Erken ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar takdim etti.

Tribünde ay-yıldızlı bayraklar

Avrupa’nın en donanımlı tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ne akın eden sporseverler, Gençlik ve Spor Bayramı’nda tribünleri ay yıldızlı bayraklarıyla süsledi. Yarış sonunda izleyiciler arasından 25 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi.

KONSER DAMGA VURDU

Sakarya Bike Fest’in ilk haftasının finaline ise İkilem Grubu konseri damga vurdu. Şarkıları milyonlarca kişi tarafından dinlenen müzik grubu, sahne performansıyla katılımcara unutulmaz bir hatıra yaşattı. Şarkılar hep bir ağızdan söylendi, bayram coşkusu konserle son buldu.

Festival takvimi:

26 Mayıs 16.00-17.00 Finals Women and Men – UCI XCE World Cup (MTB Eliminatör Dünya Kupası)

17.15-17.40 Seremoni