Başkan Büyükkılıç, özel gençlerin temsili askerlik kınasına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel gençler için düzenlenen Temsili Askerlik Kınası’na katılarak, gençlerin ve ailelerin unutulmaz anlarına ortak oldu.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici iş birliğinde hayata geçirilen Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel bireyler, mutlu ve eğlenceli eğitimler görüyor. Tam donamlı şekilde yapılan ve ailelerden, öğrencilerden dua alan merkezde yaklaşık 400 öğrenciye hizmet veriliyor.

Engelsiz bir yaşam için hayata geçirdiği projelerle takdir toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen Temsili Askerlik Kınası’na katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen özel eğitim gereksinimli gençler için temsili asker kınası eğlencesine katılan Başkan Büyükkılıç, özel gençlerin ve ailelerin unutulmaz anlarına ortak oldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, temsili askerlik yapacak olan gençlerin omuzlarına asker tülbentleri takılırken, Büyükkılıç, öğrencilerin ellerine kına yakmayı da ihmal etmedi.

Asker selamı veren gençlerle hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Büyükkılıç, “Özel yavrularımızla değişik etkinliklerde bir araya gelerek sizlerin sevincini paylaşmak, varsa sıkıntısını onu paylaşmak adına Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’mizin yapmış olduğu askere gönderdiğimiz yavrularımıza kına yakma etkinliğine hoş geldiniz” dedi.

Büyükkılıç, güzel uygulamalardan birisini hayata geçirdiklerini belirterek, “Garnizon Komutanlığımız ile görüşmek suretiyle onlara asker elbisesini giydirip, askerlik duygularını yaşatmak adına vatan, millet sevgisini daha da arttırmak adına uygulama yapacağız” diye konuştu.

Askeri uğurlamadan bir gün öncesinde kına yakma geleneğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Bugün de kına yakıyoruz. Canlarımız, bizim özel yavrularımız, dua kaynaklarımız” dedi.

“TÜRKİYE STANDARTLARINDA ÖZELLİKLERE SAHİP BİR ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ”

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yaklaşık 400 öğrenciye hizmet verdiklerini ve tesisin, içerisinde yüzme havuzu da olan Türkiye standartlarında özelliklere sahip bir engelsiz yaşam merkezi olduğunu belirterek, “Sizler de bunu takdir ediyor, bizlere dua ediyorsunuz. Ayrıca şehrimizde özel hizmet veren kuruluşlarımız da var. Onlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Özel yavrularımıza hizmet ediyorlar. Birlik, beraberlik içerisinde kurumlarımızla da iş birliğimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Çalışmadan dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, “Bu anlamlı çalışmadan dolayı ekibimize teşekkür ederken, askere gidecek olan, o duyguları yaşayacak olan, kına yakılacak özel yavrularımıza da sağlıklı, hayırlı uzun ömürler temenni ediyorum. Ailelerine de böyle bir dua kaynağına hizmet etmek suretiyle onların duasını aldıklarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, özel bireylerin Engelliler Haftası’nı da tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın marşları eşliğinde gönüllerince eğlenen gençler ve aileleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Özel çocuklarla kucaklaşan Başkan Büyükkılıç, müzik atölyesinde Metin isimli özel bir çocuk ile birlikte sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirirken, sanatçı olmak isteyen çocuk ile birlikte türkü söyledi.

Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da eşlik etti.