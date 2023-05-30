Yemin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 2 Haziran Cuma günü TBMM'de milletvekillerinin yemin töreni yapılacağını, Cumhurbaşkanı yemininin ise takvime göre 3 Haziran Cumartesi günü gerçekleşeceğini sosyal medya hesabından paylaştı.ANKARA (İGFA) - Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, YSK Başkanı Ahmet Yener'in kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'ye gönderildiğini duyurması ardından işleyecek sürece ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Seçim sonuçları uygulama süreci nasıl gelişebilir" başlığıyla detaylı bir paylaşım yapan Uçum, ilanı takip eden 3'üncü gün saat 14.00'de TBMM'nin toplanacağını belirterek, "Cumhurbaşkanı seçiminin resmi kesin sonuçları ise perşembe günü ilan edilecek ve TBMM Başkanlığı'na bildirimi yapılacak. İlan günü, YSK tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanı seçim tutanağı da seçilen Cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacak. TBMM’nin ilk toplantı gününü takip eden 3 gün içinde de Cumhurbaşkanı, tutanağı teslim alıp yemin edecek" dedi.

https://twitter.com/mehmetucum/status/1663512925674283008

Uçum, takvimin işleyişine göre milletvekillerinin Cuma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise Cumartesi yemin edeceğini kaydetti.