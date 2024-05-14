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2023 Bursa Kalite Ödülleri açıklandı

Kalite kültürü ve yaklaşımının ülkemizde yaygınlaştırılmasını, kalite çalışmalarının teşvik edilmesi sağlamak, iş mükemmelliğine ulaşma çabasında olan kurum ve kuruluşları ödüllendirmek ve onurlandırmak amacıyla 1998 yılından bu yana KalDer Bursa ve BUSİAD iş birliğinde EFQM Modeli’ne göre yürütülen Bursa Kalite Ödülü’nde 2023 yılı süreci tamamlandı

GÜNDEM 14.05.2024, 12:39
2023 Bursa Kalite Ödülleri açıklandı

Kalite kültürü ve yaklaşımının ülkemizde yaygınlaştırılmasını, kalite çalışmalarının teşvik edilmesi sağlamak, iş mükemmelliğine ulaşma çabasında olan kurum ve kuruluşları ödüllendirmek ve onurlandırmak amacıyla 1998 yılından bu yana KalDer Bursa ve BUSİAD iş birliğinde EFQM Modeli’ne göre yürütülen Bursa Kalite Ödülü’nde 2023 yılı süreci tamamlandı.BURSA (İGFA) - 2023 Bursa Kalite Ödül sürecimiz Ekim 2023’Te ödüle başvuran kurumların eğitimi ile başlamıştı. Sürecin başlamasıyla başvurular alınarak kuruluşların EFQM Modeli eğitimleri gerçekleşti.

Eğitimler sonrasında kurumların hazırlamış olduğu başvuru dokümanları, ödül sürecinde model ve değerlendirme hakkında eğitim almış deneyimli değerlendiriciler tarafından masa başında değerlendirildi.

Nisan ayında kurumlara saha ziyareti yapıldı. Saha ziyareti sonrası değerlendiricilerin yaptığı son uzlaşım toplantı sonuçları Bursa Kalite Ödülü Yürütme Kurulunda değerlendirilerek nihai kararı verilerek 2023 Bursa Kalite Ödül süreci tamamlandı. Ödül sonuçları 9 Mayıs Perşembe akşamı Almira Otel’de düzenlenen törende açıklandı ve ödüller takdim edildi.

Ödüller KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş tarafından takdim edildi. Ödülleri; Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Girne Ağcihan Coşkun, Özel Arena Okulları Müdürü Celal Arslan ve Aka Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Özden sahnede aldılar. Ödül sonuçları kurumlarda coşku ile karşılandı.

AÇIKLANAN SONUÇLARA GÖRE;

    AKA OTOMOTİV - 2023 BURSA KALİTE BÜYÜK ÖDÜLÜ

    GÖRÜKLE MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ - 2023 BURSA KALİTE BAŞARI ÖDÜLÜ

    ÖZEL ARENA OKULLARI - 2023 BURSA EĞİTİMDE KALİTE JÜRİ TEŞVİK ÖDÜLÜ almaya hak kazandı.

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