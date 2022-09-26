'Türkçenin Öğretim Çalıştayı' Bursa'da başladı

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan “Türkiye’de ve Dünyada Türkçenin Öğretimi Çalıştayı” Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'un da katılımıyla Bursa’da başladı.BURSA (İGFA) - 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da yapılan çalıştayın ilk günü Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversitelerden akademisyenler ve öğretmenlerin katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışında konuşan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Türkçe'nin resmi dil kabul edilişinden bugüne 745 yıl geçtiğini vurguladı.

Şensoy, Türk Dil Bayramının 90. yılı olduğunu anımsatarak, "Bursa bu yıl, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi. Bu kadar anlamlı bir zamana ve mekâna denk gelen çalıştayın, Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteklediği dil seferberliğini taçlandıracağına şüphemiz yoktur. Bu çalıştayda, siz değerli alan uzmanlarının katkısıyla dil çalışmalarının kalitesini daha ne kadar ileriye taşıyabileceğimizi, Millî Eğitim Bakanlığı olarak ne yapabileceğimizi hep birlikte değerlendireceğiz. Çünkü dilimiz binlerce yıllık tarihiyle millî kimlik ve kültürümüzün ortak ifade aracıdır" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde hazırlanan çalıştayın açılış konuşmasında “Dil bir milletin kimliğidir” diyerek sözlerine başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir sulh şehri ve 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursa’mızda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, “Dil, bir milletin hafızasıdır; maddi ve manevi kimliğidir, hazinesidir. Milli hafızasını ve değerlerini kaybetmek istemeyen bir milletin dilinin zenginliklerini iyi bilmesi gerekir. Tarih sahnesinde varlığını devam ettirmek isteyen her milletin en büyük ihtiyacı dilini korumaktır" dedi.

Dili tüm özgünlüğüyle muhafaza etme yükümlülüğü ve bilinciyle dil seferberliği başlatıldığını belirten Demirli, "Bu kapsamda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız bünyesinde Türkçenin Dil Eğitimi Araştırma Geliştirme Merkezini kurduk. Merkezimiz, başta Türkçenin öğretimine yönelik olmak üzere İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde önemli faaliyetler yürütmektedir. Dil seferberliği başlatmamıza vesile olan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Bakanımız Mahmut Özer’e, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Türkiye’de ve Dünyada Türkçe'nin Öğretim Çalıştayı'nın 29 Eylül'e kadar devam edecek.