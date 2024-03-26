Tunceli'de 'Mahzen'! 12 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir organize suç örgütlerine yönelik sürdürdüğü "Mahzen" operasyonlarının 20'ncisi bu kez Tunceli'de gerçekleştirildi.

Tunceli'de eş zamanlı operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli gözaltına alındı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" mesajı verdi.

Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı...

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1772491553249870132