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TSE Başkanı Şahin Savran'ı ağırladı
GÜNDEM 03.06.2023, 14:15
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin’i ziyaret etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Encümen Üyesi olarak seçildiği Türkiye Belediyeler Birliği Toplantısına katılmak üzere Ankara’ya giden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, toplantının ardından çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu. Temasları çerçevesinde TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin’i de ziyaret eden Başkan Savran, Şahin ile bir süre görüştü.
Görüşmede, Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve hayata geçireceği çeşitli projelere ilişkin Şahin ile istişarelerde bulunan Savran, Şahin’e ziyaretin anısına Kapadokya bölgesinin el sanatları ürünü olan çini bir amfora ve tabak hediye etti.
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