Tokat Teknopark'tan Erciyes Teknopark'a övgü

Tokat Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Hakan Polatcı ve yönetim ekibi Erciyes Teknopark’ı ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Tokat Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Hakan Polatcı ve yönetim ekibi, Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç’ı ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundular.

Gerçekleşen ziyarette Tokat Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Hakan Polatcı’nın yanı sıra Tokat Teknopark Genel Müdür Yardımcısı ve TOGÜ TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Musa Said Döven, Üniversite Sanayi iş birliği Modül Koordinatörü Doç. Dr. Onur Saraçoğlu, Eğitim Tanıtım ve Farkındalık Modül Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Kılıçer, TOGÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan Karadağ, Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Modül Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Erdi Candar, Proje Ar-Ge Teşvikleri ve Şirketleşme Uzmanı Uğur Aybek ve Teknik ve Kurumsal İletişim Uzmanı Alim Dileç’te yer Aldı.

Tokat Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Hakan Polatcı ve yönetimi, Erciyes Teknopark ziyaretlerinde görüş alışverişi kapsamında tüm birimlerle ilgili bilgiler aldılar.

Ayrıca da Erciyes Teknopark modül koordinatörleri de Tokat Teknopark yönetim ekibine çalışmaları ve birçok detayları anlatan sunumlarıyla bilgi birikimi paylaşımı gerçekleştirdi.

Ziyaret fotoğraf çekimiyle son buldu.